孟晚舟獲華駐加拿大大使慰問　被捕兩年引渡案曝新細節

中國通訊設備商華為高管孟晚舟在加拿大被捕已兩年，中國駐加大使叢培武與其通電話，表示「正義必將來臨」。同時，孟晚舟引渡案新細節引發關注。

據中國駐加大使館12月1日消息，叢培武在11月30日與孟晚舟通話時，首先對其表示掛念。隨後他又強調，中國政府維護中國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，將繼續敦促加方認真對待中方的嚴正立場和關切，糾正錯誤做法，儘快做出將孟晚舟釋放的正確決定，並確保其平安回到中國。

孟晚舟的引渡聆訊案還在持續，11月23日，孟晚舟離開加拿大的家，前往當地法院出庭。（Reuters）

叢培武還稱，「公道自在人心，正義必將來臨！請你堅定必勝信念，繼續保持健康。我們期待你儘早平安回家。」

據悉，加拿大2018年12月1日應美國的要求，在温哥華機場逮捕了孟晚舟，美國希望將孟晚舟引渡到該國審理。2019年1月29日，美國正式向加拿大提出引渡孟晚舟的請求。2019年3月1日，加拿大司法部決定就孟晚舟案簽發授權進行令。

2020年5月27日，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院針對孟晚舟的引渡案做出裁決，判定孟晚舟的犯行符合「雙重犯罪」的標準，所以其引渡案將繼續下去。引渡案定於2021年4月結束。孟晚舟一方正在採取各種努力阻止引渡案。

自2020年10月下旬起，來自加拿大聯邦警察和邊境管理局的多名證人先後出庭，接受控辯雙方交叉詢問。

其中一名證人格拉夫（Vander Graaf ）在11月24日出庭作證時透露，在孟晚舟搭乘的飛機抵達前，聯邦警察與邊境管理局在機場召開了一個聯席會議。這個會議設計了「先檢查、後逮捕」的計劃，也就是先由邊境管理局對孟晚舟進行檢查，再由警方逮捕。不過究竟是誰牽頭此次會議目前還不清楚，與會人員也都沒有在工作筆記中記錄這次會議。

對於孟晚舟事件，中國外交部發言人趙立堅11月20日表示，中方在孟晚舟事件上的立場是明確的、堅定的。必須強調，在已經披露的事實和眾多疑點前，無論加政府如何掩蓋真相、誤導公眾，都絕不會改變孟晚舟事件的政治性質，也絕不會改變加政府在這一事件中扮演美方幫兇和馬前卒的不光彩角色。

趙立堅還說：「我們注意到，越來越多加拿大國內有識之士公開要求加政府獨立自主做出釋放孟晚舟的決定，這其中有政要、律師、法官和前外交官等。我們奉勸加領導人多聽聽他們的正義和理智的呼聲。」