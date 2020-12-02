北京中醫藥條例明年5月出台　「禁止詆毀中醫藥」條款被刪除

北京市第十五屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議，上周五（27日）通過《北京市中醫藥條例》（下稱《條例》），要求任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳。《條例》自明年5月1日起實施，《北京市發展中醫條例》同時廢止。 《條例》起草時曾明確提到詆毀、污衊中醫藥的行為，將給予治安管理處罰甚至依法追究刑事責任，一度引起輿論爭議，惟相關條款最終刪除。

《條例》要求任何組織或個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳。 （中新社）

《條例》規定，市、區政府應當將中醫藥服務納入北京市公共衛生服務體系，將適宜的中醫藥服務項目納入基本公共衛生服務項目；將中醫藥防治納入北京市突發公共衛生事件應急機制，加強中醫藥應急物資、設備、設施、技術與人才資源儲備，將中醫藥專業技術人員納入北京市應急救援隊伍；在政府舉辦的二級以上中醫醫療機構應按照標準建立感染疾病科。

《條例》要求，電視、互聯網等媒體展開中醫藥知識宣傳時，應聘請中醫藥專業技術人員講解。（新華社）

《條例》要求，舉辦提供中醫養生保健服務的企業，應依法向市場監督管理部門申請登記。經核准，登記的經營範圍為「中醫養生保健服務（非醫療）」。提供中醫養生保健服務的企業不得開展醫療活動，不得進行帶有醫療性質的宣傳。

此外，開展中醫藥文化宣傳和知識普及活動，應符合中醫藥文化內涵和發展規律。任何組織或個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳，不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益。

《條例》最終刪除禁止詆毀、污衊中醫藥等條款。（新華社）

《條例》的徵求意見稿原本規定禁止詆毀、污衊中醫藥以及詆毀中醫藥入刑等條款，但有關條例最終被刪除。北京大學法學院教授王錫鋅稱，禁止詆毀中醫的條款之所以引發爭議，是因為任何科學都需要面對討論和批評，無論是中醫藥抑或西醫藥都不能例外。

他表示，科學的本質是要面對質疑。有關條文被刪除，表明在制定地方性法規過程中，公眾參與、開門立法、廣泛聽取意見的機制是有效，體現立法者回歸常識、尊重科學，更有助於中醫健康發展。