已設置大型溫控倉庫　深圳機場被指將作中樞向全球配送中國疫苗

全球研制新冠肺炎（COVID-19）疫苗競賽進入衝刺階段，據美國有線電視新聞網（CNN）周四（3日）報道，中國似乎已選定毗鄰香港的深圳國際機場，做為向世界各國配送新冠疫苗的中樞。

報道稱，深圳國際機場的一間倉庫已設置有多個溫度控制的白色隔間，每個隔間都裝有顯示屏，能顯示內部温度。此外，倉庫有穿着防護裝備的安保人員在四周把守，任何進入區域的人都必須經過兩星期的隔離或是穿上全套防護服。

倉庫內有多個溫控的白色隔間。（CNN）

報道指出，該些倉儲設施總面積達350平方米，很快就會裝滿中國製造的新冠疫苗。疫苗將從深圳機場出發，透過溫控貨倉輸往世界各地。

據了解，中國現有4間公司共開發出5款新冠疫苗，均已經進入Ⅲ期臨床試驗。根據國務院副總理孫春蘭的說法，中國除了要繼續科學嚴謹推進試驗，還要做好大規模生產準備。值得一提是，與美國輝瑞及莫德納的疫苗相比，中國疫苗被認為擁有至關重要的優勢，就是它們大多都不需要極低溫儲存，從而使運輸和分發更加容易。中國疫苗採用老式方法，儲存温度只需要達到標準冷藏温度，即攝氏2度到8度。至於輝瑞等的疫苗，則需要達到攝氏零下20度至零下75度的極低溫才可儲存。

（綜合報道）