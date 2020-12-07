被指「跳不出中國的手掌心」　印度政府決策遭質疑

中印邊境對峙持續。近期有外媒指，印度「跳不出中國的手掌心」，並從中印兩國政府的決策角度舉例論證，引發關注。 《亞洲時報》近期刊文稱「一切如中國所願 印度跳不出中國的手掌心」，文章對印度政府接下來的決策進行預估，認為其決策將在北京的預料之內，並且會使印度陷入糟糕的境地。

中國人民解放軍在中印邊境駐紮。（微信@學習軍團）

文章指出，根據各種國際組織的預測，到2050年或以後，中國的競爭對手將不再是美國，而是印度。例如，世界經濟論壇（World Economic Forum）預測，到2030年，印度的經濟實力將超過美國。

對此，印度的戰略家和決策者都非常興奮，但他們尚未有具體的方案措施，來確保印度會沿着這一經濟增長軌迹發展下去。

文章認為，中印邊境問題解決與否，中國對印度的政策都致力於如何實現其長期戰略目標，即「阻礙」印度在未來發展成為較大的對峙力量。而印度政府未來的決策可能會「一切如中國所願」，使印度面臨糟糕的境地。

文章預測分析稱，印度將進入一場代價高昂的戰略競爭。中國一直在將航空母艦投入現役，並且有能力在本國發展建造航母，而印度目前的航母主要依賴進口，中印對峙將刺激印度耗巨資從別國購入航母。

其次，中國在最近的「十四五」計劃中表示要將中國人民解放軍打造成世界一流軍隊。為與中國展開競爭，印度將被迫擴大軍隊規模，大幅增加國防開支。

第三，印度政治較為看重領土民族主義的發展，在喜馬拉雅山高海拔地區修建公路或機場、耗費時間人力財力在邊境對峙等，會造成本就稀缺的財政資源的浪費。

以上會導致印度政府財政負擔過重，並忽略更急需解決的國內經濟增長、創造就業機會和減貧的問題。

此外，分析表示，印度經濟可能出現惡性循環。印度約21%的人口每天生活費不足2美元，約60%的人口每天收入低於3.10美元，是世界銀行規定的貧困線中位數。印度的首要任務應該是讓人口擺脱貧困的惡性循環。

文章認為，比起增長國內經濟，印度政府更願意在購買坦克隊、戰機和海軍艦隊上大量支出。而北京明白這一點。

分析稱，印度工業化進程將減慢。財政緊張將導致印度的國外技術採購、科技研發、創新技術以及就業等多方面受到阻礙，從而影響印度的工業化進程。

文章認為，以上將令印度失去方向並偏離預期的軌迹，而這將在中國政府的預料之中。

不過從文章分析可以看出，即便上述推測全部實現，中國也只能算是被動「受益者」，印度的未來最根本的決策者在於印度政府而非外部環境。這恰恰反映出政府的自身問題。