【新冠疫苗】紐時：深圳康泰生物負責人曾涉行賄　未受處罰

多國競相研發新冠肺炎疫苗。12月7日，美國《紐約時報》點名自行研發新冠疫苗、並獲得英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）授權在中國生產疫苗的深圳康泰生物，指其負責人杜偉民曾涉及行賄卻至今無事，旗下疫苗更於2013年造成17名嬰兒在注射後死亡。

中國國藥集團中國生物開發的新冠疫苗。（Getty）

報道稱，中國政府扶持並保護了這個「飽受腐敗和爭議困擾的行業」。由於缺乏透明度，加上可疑的商業行為，動搖了中國民眾對國產疫苗的信心。許多富裕的家長避之不及，更願意為孩子注射西方的疫苗。

報導稱，2014年9月，廣東衛視的一個節目中，一名中國經濟學家批評了杜偉民。電視台隨後就節目造成的「精神損害」向杜偉民道歉，並撤回了報導。

法庭文件顯示，內地媒體《21世紀經濟報導》刪除了其發表過的七篇文章，這些文章均與杜偉民的公司及2013年接種康泰乙肝疫苗新生兒死亡有關。該報密切報導了幾起死亡事件，並且報導稱杜偉民一家此前已移民加拿大。

美國疾控中心中國辦事處負責人葉雷（Ray Yip）表示，他對中國大多數疫苗企業的生產和技術標準沒有意見。但他們許多問題出在商業行為上，「都想把產品賣給地方政府，所以必須給回扣，必須行賄。這是中國疫苗生意的致命弱點。」

2020年，杜偉民財富位列《2020福布斯中國400富豪榜》第112位。（康泰生物官網）

報道指出，中國疫苗行業的許多問題，都是與政府的共生關係所導致。中國的疫苗由地方政府的傳染病控制中心管理。這些控制中心要從某些疫苗的利潤分一杯羹，為腐敗創造了誘因。自2018年到2020年，中國共有59起涉及疫苗企業的腐敗訴訟，其中54起是賄賂地方官員。

另據德國之聲12月7日報道，中國各省都在訂購實驗性的新冠疫苗，但官方尚未說明疫苗效果，也未提出這些疫苗將如何提供給中國14億人口。

報道稱，雖然疫苗尚未獲得批准，但中國已有逾百萬名醫護人員以及被認為具高度感染風險的人群接種剛獲緊急使用許可的實驗性疫苗，而開發商尚未揭露疫苗成效與可能的副作用。

此外，國藥集團在全球10個國家正面臨醫療官司，包括阿聯酋、埃及、約旦、秘魯、阿根廷，所涉自願者多達6萬人。

而北京科興生物製品則在巴西、土耳其和印尼面臨訴訟。報道引述醫療期刊《刺針》的論文指出，北京科興生物的數據顯示，相較於染疫後的康復者，施打疫苗的受試者體內抗體較低。