解放軍東部戰區列裝新型車載榴彈炮　可自動瞄準兼「快打快撤」

2020年已接近尾聲，解放軍正加速推進新裝備換裝，越來越多的部隊換裝了由新一代機械化車族組成的信息化裝備。

解放軍新型車載榴彈炮半自動裝填系統 。（央視視頻）

12月9日，央視「國防軍事早報」節目關注了東部戰區72集團軍某輕型合成旅，該合成旅裝備的「猛士」底盤高機動122毫米車載榴彈炮首次曝光。

近日，第72集團軍某輕型合成旅舉行了要點奪控演練。該旅目前裝備第二代「裝甲猛士」車族，是駐紮在台海一線的輕型高機動合成旅。

節目中，隨着作戰命令的下達，多型偵察力量對敵實時偵測敵軍信息，引導配屬炮兵力量對敵實施精準打擊。

該旅列裝的新型車載122毫米榴彈炮與此前西藏軍區列裝另一型122毫米車載榴彈炮不同，基於六軸「猛士」底盤發展而來，和解放軍輕型合成旅裝備的「猛士」車族相比通用性更好。但和卡車底盤的榴彈炮相比，該車更輕，通過性相對差一些，且載彈量更少。

此外，與解放軍列裝的155毫米車載加榴炮系統相比，該型火炮布局同樣緊湊，最大限度的利用了底盤空間。同時，該型火炮也擁有半自動裝彈機，相比09型122車載炮的彈簧儲能式半自動裝彈機更加省力。該火炮還擁有自動化的液壓助鋤，可以一鍵收放，為「快打快撤」提供了條件。

做為一款數字化火炮，該火炮也擁有解放軍新一代自行火炮和車載火炮都擁有的自動瞄準射擊功能。

根據解放軍「南輕北重」的原則，該型車載榴彈炮未來也會成為解放軍輕型合成旅的主力車載榴彈炮。未來，西部戰區和北部戰區的輕型合成旅將裝備卡車底盤的車載榴彈炮，東部和南部戰區則會裝備車載榴彈炮。

當前，兩岸關係緊張，在台海局勢不斷升温的背景下，解放軍也在進行登陸作戰演訓。此前11月24日，中國海軍官微「人民海軍」公布一組有關726型登陸艇海上戰備訓練的照片。訓練至少動用3艘該型登陸艇，在衝灘時，還出現有96A式主戰坦克。

中國海軍氣墊艇登陸演習畫面（請點擊大圖瀏覽）：