中俄CR929客機項目傳停滯　中方：2023到2045年預計交付1千架

近段時間，有關中俄合製的CR929寬體大飛機項目受阻一事，引發外界關注。日前，CR929中方總設計師披露了最新進展。

12月9日，在杭州舉行的2020浙江省「萬畝千億」航空航天產業國際峰會上，中國商飛科技委常委、CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春披露了寬體客機CR929、大飛機C919以及支線客機ARJ21三大國產客機項目的最新進展。

陳迎春表示，90座的ARJ21支線客機已經取得成功，訂單超過600架，目前開通航線36條，累計運送旅客150多萬；150座的幹線客機C919正在試飛取證階段，目前有6架飛機正在4地試飛，累計訂單已達815架；正在研製中的CR929也在穩步推進。

陳迎春介紹，CR929是中俄聯合研製的大型寬體客機，全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米，僅僅是它機翼下的發動機短艙，直徑就與ARJ21支線客機的機艙一樣寬。CR929的航程遠達12,000公里，從北京或上海出發可以滿足亞太和歐洲航線需求，能直飛北美的温哥華、西雅圖、洛杉磯等地，基本滿足中國市場95%的航線需求。從莫斯科出發，可以滿足俄羅斯市場現有航線的全部需求。如果採用全經濟艙的緊湊布局，CR929最多可容納440名乘客。

相關數據統計顯示，2023年至2045年全球寬體客機的總需求約1萬架，價值佔客機總量的50%以上。中俄市場寬體客機需求約1,840架，約佔全球總量的18%；而亞太市場的寬體客機需求約2,670架，約佔全球總量的27%。陳迎春表示，2023年到2045年CR929交付後預計分享量約1,000架。

在今年7月，CR929項目傳來停滯的消息。據俄羅斯國際文傳電訊社7月8日報道，俄羅斯伊爾庫特公司總經理哈基莫夫（Ravel Khakimov）表示，兩國聯合研發的CR929飛機的交付工作可能會在2028年至2029年開始，這比原來預計的時間晚了3年到4年。

哈基莫夫還表示，正在對所有供應商的提案進行收集和分析，以確定飛機的最終配置。這一工作本應在2020年完成，由於中俄雙方在開展聯合工作的過程中存在困難，確定CR929最終配置的工作可能會延續到2021年，哈基莫夫稱應該在考慮當前現實的情況下實施CR929項目。

顯然，在聯合研製CR929寬體客機這件事上，中俄之間很可能存在分歧，以至於需要多花一年的時間確定CR929的最終配置。

另據俄羅斯工業和貿易部部長曼圖洛夫（Dennis Mantulov）表示，與中國合作伙伴聯合研發飛機並非沒有坎坷，對於CR929項目，中國的興趣在於獲得技術並保持本國飛機的市場，而俄羅斯希望不分享技術並獲得外部市場。儘管中俄兩國存在分歧，但雙方正在尋找折衷方案。