新冠肺炎｜黑龍江東寧新增1宗本地個案　哈爾濱發布學生放假通知

今日（10日），黑龍江省東寧市新增1宗新冠肺炎本地確診個案。黑龍江省牡丹江市、東寧市立即啟動三級應急響應，並全面開展流行病學調查、核酸檢測、環境消殺和現場管控等措施。 而針對疫情形勢，黑龍江省哈爾濱市教育局亦發布關於做好全市中小學（幼兒園）寒假有關工作的通知，指出全市非畢業年級的小學、中學學生，需要在明年元旦前完成今個學期教學任務及考試等。

據了解，東寧市確診的40歲男患者是安徽太和縣人，為一間公司職員。昨日（9日），東寧海關核酸檢測陽性，牡丹江市疾病預防控制中心核酸复核新冠病毒核酸檢測陽性。經專家診斷，綜合檢查結果，診斷為確診個案（輕型）。

黑龍江東寧增1宗本地個案，當地啟動應急響應。（網上圖片）

當局表示，目前，已追踪到的密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者均已落實集中隔離觀察和核酸檢測。已對患者居住、活動等地區和場所實施封控人員和環境核酸檢測。

當局指，將繼續做好相關人員流行病學調查溯源和核酸檢測工作，嚴格落實屬地防控責任，做好閉環管理和各項防疫工作。當局呼籲，市民做好個人防護，配合做好新冠肺炎疫情防控工作。

而根據疫情形勢，近日，黑龍江省哈爾濱市教育局發布關於做好全市中小學（幼兒園）寒假有關工作的通知。通知指，哈爾濱市小學、初中非畢業年級在明年元旦前完成本學期教學任務和期末考試，學生自2021年1月1日起放寒假，教職工正常上班，學校自1月16日起放寒假；初中畢業年級和普通高中各年級自1月16日起放寒假；幼兒園放假時間由屬地教育行政部門根據本地實際統籌安排。中小學校（幼兒園）開學時間為2021年3月1日。如疫情防控部門或上級教育行政部門有新要求，寒假放假時間和新學期開學時間將適時調整。

（綜合報道）