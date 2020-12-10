德媒報章批中國「戰狼外交」　近半版紙印「权」字卻錯寫成「杈」

德國傳媒近日在報章上刊登批評中國「戰狼外交」的文章，卻被發現將簡體字的「权」錯寫成「杈」，多了一點。 官方傳媒《環球時報》稱，文章的作者曾經駐俄羅斯及東歐，從簡歷看沒有相關的中國經歷，認為作者根本不懂中國文化。

文章最引人注目是佔據幾乎半個版面的紅色「杈」字，但相信應是「权」，是寫錯字。（網上圖片）

據了解，德國《每日鏡報》在12月8日以《中國的戰狼》為題，在報紙的第六版刊登文章，指責中國推行「戰狼外交」。文章提到德國聯邦議院人權委員會在11月18日舉行的「中國人權聽證會」，事後惹來中國大使館的批評。文章作者指責中國是過激反應，並引用德國綠黨一名議員的說法，稱中國外交官的舉止「更具侵略性」，反映其正推行「戰狼外交」。

文章最引人注目是佔據幾乎半個版面的紅色「杈」字，惟按照旁邊的解釋，「杈」字的意思是是「強大的標誌」、「是表示權力的中國漢字」，故可以相信「杈」是寫錯字，應是「权」。《每日鏡報》寫錯字亦有引起懂得書寫中文的德國讀者關注，其中德國漢語教學協會主席、柏林自由大學漢學教授就在Twitter發文，指出「杈」字的德語意思是「Heugabel」，而不是代表「Macht」的「权」字。

（綜合報道）