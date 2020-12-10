國家統計局：全國糧食再獲豐收　連續6年產量逾1.3萬億斤

國家統計局近日公布全國糧食生產數據，顯示糧食生產再獲豐收，今年全國糧食總產量達13,390億斤（市斤，合500克），較去年增加113億斤，增長0.9%，產量連續6年保持超過1.3萬億斤。

今年夏糧和早稻產量分別為2857億斤和546億斤，較去年增加25億斤和21億斤；秋糧產量9987億斤，增加67億斤。

各地加大對糧食生產的支持力度，積極落實各項補貼政策，糧食播種面積止跌回升，全國糧食播種面積達到17.52億畝，較去年增加1056萬畝，增長0.6%。全國穀物播種面積達14.69億畝，較去年增加176萬畝，增長0.1%。

面對新冠肺炎疫情，政府加大對水稻生產的扶持力度，落實各項支農惠農、種糧補貼、糧食最低收購價等政策，全年雙季稻播種面積較去年增加756萬畝，增長5.3%，成為糧食播種面積擴大的主因。同時，全國豆類播種面積達1.74億畝，較去年增加778萬畝，增長4.7%。

內地糧產再獲豐收。圖為今年9月，西藏拉薩堆龍德慶區古榮鎮古榮村的農民在收割青稞。（中新社）

另一方面，糧食產量實割實測抽樣調查顯示，全國糧食作物單產為每畝382公斤，每畝產量較去年增加0.9公斤，增長0.2%。而全國穀物單產為每畝420公斤，每畝產量較去年增加1.6公斤，增長0.4%，其中小麥單產為每畝383公斤，每畝產量較去年增加7.5公斤，增長2.0%。至於豆類單產為每畝132公斤，每畝產量較去年增加3.2公斤，增長2.5%

據指今年全國多數農區氣候條件較為適宜，病蟲害發生較輕，有利於糧食作物生長發育和產量形成。

（國家統計局網站）