特朗普再稱「中國病毒」　外交部：美國現時成了最大的「毒源」

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間周三（9日），在Twitter轉發關於德國新增死亡病例創紀錄的推文時再次提到「中國病毒」。此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表演講時亦再次宣稱是中共釋放新冠病毒。 在北京，外交部發言人華春瑩在今日（10日）舉行的例行記者會上回應有關問題時表示，美方有關做法不科學也不道德，既害人更害己。現在的美國成了真正的、最大的「毒源」。

美國總統特朗普再次提及「中國病毒」的字眼。（Twitter）

華春瑩稱，新冠病毒是人類共同的敵人，世衛組織和國際社會都明確反對將病毒同特定的國家和地區相關聯，反對污名化。相信大家都注意到，近期國際上的一些研究認為，新冠病毒在中國暴發之前就已經在海外傳播，時間線一再提前。這也再次印證了病毒溯源問題是一個非常複雜的科學問題，應該由科學家在全球範圍開展國際科學的研究與合作。現在美國國內累計確診病例已經超過了1500萬，一周就增加了超過100多萬，就意味著每22個美國人當中就有1個人確診。美國的死亡病例也逼近了30萬，昨天一天就新增了3000例。美國占世界人口4.2%，但是確診人口卻佔了全球的22.2%，每百萬人的病亡數是全球的5倍多。

華春瑩指，美國的媒體報導說，現在疫情在美國已經演變為一場人道主義的災難。美方一些政客為了掩飾自己自身抗疫不力的事實，竭力地將病毒標籤化，將疫情政治化，就病毒起源問題大搞政治操弄，散播政治病毒和政治謊言，妄圖甩鍋推責。

華春瑩：美國成了真正的、最大的「毒源」。（資料圖片）

華春瑩強調，中方奉勸美方的有關政客尊重事實、尊重科學，停止在疫情問題上搞污名化和政治操作，把心思和精力放到國內的抗疫上來，盡最大努力去維護美國人民的生命安全和健康。中方願意為美國人民抗疫提供力所能及的幫助和支持。

（綜合報道）