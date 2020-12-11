擔任黃河流域保護發展領導小組組長　韓正再添新頭銜

國務院副總理韓正近日被發現又多了一個新頭銜，央視《新聞聯播》在周四（10日）的報道，韓正於周三（9日）以「推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組組長」的身份，主持召開推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組全體會議。

韓正在會議上強調，黃河流域生態保護和高質量發展，是事關中華民族偉大復興的千秋大計，是重大國家戰略。要切實把思想認識和行動統一到黨中央決策部署上來，貫徹「重在保護，要在治理」的要求，著力改善黃河流域生態環境，促進人與自然和諧共生，讓母親河永葆生機活力。要把水資源作為最大的剛性約束，堅持以水定城、以水定地、以水定人、以水定產，合理規劃人口、城市和產業發展，堅定走綠色、可持續的高質量發展之路。

韓正強調黃河流域生態保護和高質量發展，是事關中華民族偉大復興的千秋大計，是重大國家戰略。（中新社）

梳理發現，現時由韓正擔任小組組長或委員會主任有推動長江經濟帶發展領導小組、推動長三角一體化發展領導小組、京津冀協同發展領導小組、粵港澳大灣區建設領導小組、中國國務院第七次全國人口普查領導小組、中國務院推進政府職能轉變和「放管服」改革協調小組、第24屆冬奧會工作領導小組、推進海南全面深化改革開放領導小組、中國國務院食品安全委員會。

對於黃河流域的問題，事實上在2019年9月，國家主席習近平在河南鄭州調研時，就有召開「黃河流域生態保護和高質量發展座談會」，是首次將黃河流域生態保護和高質量發展，與京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，已上升為重大國家戰略。習近平在座談會上提出要求，國家發改委要會同有關方面組織編制規劃綱要，按程序報中共中央批准後實施。中共中央成立領導小組，統籌指導、協調推進相關重點工作。

在今年8月31日的中央政治局會議，亦有審議通過《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》。及至今時今日，「推動黃河流域生態保護和高質量發展領導小組」正式亮相，相信就是要落實該份規劃綱要，部署下一階段工作。

（綜合報道）