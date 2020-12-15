美國招標無人機集群「對付」中國　北京應對技術曝光

美國軍方最新消息指，美軍正招標無人機集群並稱用以「對付中國」，不過有報道披露，中國當前的無人機集群技術也並不遜色。

無人機技術將在未來戰爭中發揮重要作用。（通用原子公司）

據美國「防務新聞」網站12月9日報道，美國海軍陸戰隊正在招標超小型自殺集群無人機。

據稱，該項目正在尋找從地面發射的無人機，要求最多由兩人操作，射程不超過20公里，能夠遊蕩飛行90分鐘，能夠成群飛行，具有抗干擾能力，目標是消滅敵軍人員和物資。

報道援引美國專家分析指出，這一項目主要用於「對付」中國。

據美國退役軍官布萊恩·克拉克（Bryan Clark）說，美軍特種部隊在戰鬥中使用小型遊蕩無人機已有一段時間，不過目前的型號還不能實現集群飛行。

據瞭解，多個無人機集群飛行的功能需要有精確的定位能力，無人機之間的互相通信能力以及無人機通過AI自動組隊和飛行的能力，這需要在無人機上集成更多的傳感器，通信設備和具備AI能力的高速處理器。

分析認為，美軍設想的這一系統中技術難度最大的是無人機集群的本身，想要大量的無人機自動編隊飛行，自動分配任務以及通訊，定位等，都是極其困難的。

值得注意的是，就在10月，中國就曾對外公布過無人機集群試飛的視頻，視頻中一輛無人機發射車可發射48架無人機，顯示出快速部署、密集發射、空中懸停投放、機動投放、精確編隊、陣型變換、對地察打、精確打擊等任務功能。

中國最新無人機集群曝光（請點擊大圖瀏覽）：

而早在2016年，中國第一個固定翼無人機集群飛行試驗就曾打破過之前由美軍的數量紀錄，其後兩年內均有突破。

分析認為，當前中國無人機集群領域雖數量上佔優勢，但關鍵技術仍與美國存在差距。不過兩軍若真正對轟亦是勝負難料。

有軍事專家指出，無人機集群技術因具有惡劣環境適應性強，協同作戰能力強，智能程度高等優勢，備受各國重視。隨着相關技術的日益成熟，無人機集群必將在戰爭中扮演重要的角色甚至改變戰局。