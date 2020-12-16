近思錄｜中南海「反資本無序」的緣起

北京時間12月14日，中國政府援引《反壟斷法》對三家民營互聯網企業阿里巴巴投資（阿里巴巴集團開展投資併購的主要實體）、閲文（騰訊控股子公司）和豐巢網絡（順豐的關聯公司）開出罰單。僅僅3天前，中共中央政治局會議剛剛警吿「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，而這次中國政府的快速反應被認為是直接得到中南海「授意」的極具信號意義的動作。

這連同更早前中國互聯網巨頭阿里巴巴掌門人馬雲在資本市場上的「挫敗」，都被視為中國民營企業與官方關係緊張的證據。同時，輿論聲音，當然更多的是官方背景的媒體似乎也在掀起一場反民營資本的浪潮，並且隱約出現與中國社會左派「匯流」的迹象，更加重了外界的這種疑慮。

螞蟻集團11月份IPO計劃夭折後，近期阿里巴巴投資再收到中國官方的罰單，對馬雲來說可謂禍不單行。（AP）

12月14日，中國市場監管總局網站公布了對3家中國公司的處罰決定，稱對阿里巴巴投資公司收購銀泰商業股權、閲文收購新麗傳媒控股有限公司股權、豐巢收購中郵智遞科技有限公司股權等3起「未依法申報違法實施經營者集中案」進行調查後，對上述三家公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰」。

當然，正如評論人士所說，50萬元罰款相較於涉事企業的業務量來說的確是微不足道的，僅從罰款程度來說或許根本不值得引起注意，但是問題的關鍵是，中國市場監管總局特別就此答記者問以對外傳遞信號——「釋放加強互聯網領域反壟斷監管的信號，打消一些企業可能存在的僥倖和觀望心理」，已可以明確這絕非針對個別企業之動作。

恰恰在3天前的12月11日，中共中央政治局召開了一次透風2021年中國經濟工作基調的重磅會議。正是在這次會議上，中共高層表明了向資本「動手」的信號。當天，微信公號「人民日報評論」發表評論文章《「社區團購」爭議背後，是對互聯網科技巨頭科技創新的更多期待》，引述習近平原話，「掌握着海量數據、先進算法的互聯網巨頭，理應在科技創新上有更多擔當、有更多追求、有更多作為。別隻惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量……」，雖是就社區團購發聲但言語之間對互聯網巨無霸「不務正業」多有敲打。

不獨於此，更早前的10月24日，馬雲更是在一次上海外灘金融論壇中就中國的金融監管體制進行猛烈抨擊，隨即11月初阿里巴巴旗下螞蟻集團的萬億級IPO被緊急叫停。當時，中國輿論場的風向變化也着實可疑，有關馬雲和螞蟻集團的評論先是疑似遭遇「封殺」，爾後從金融監管層到中國官方媒體相繼發聲，中央級大報《經濟日報》表態道，「螞蟻集團暫緩上市彰顯保護投資者利益的堅定決心。此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號：註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段。市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。」

中國市場監管總局發出公告，阿里巴巴、閱文及深圳市豐巢網絡等三家企業，因違中國《反壟斷法》，遭各罰50萬元人民幣。（資料圖片）

幾乎與此同時，原中央網信辦主任、現任中宣部副部長兼國新辦主任的徐麟11月中旬的一次講話中也突然將炮口對準中國的民間資本，指責其製造「法外之地、輿論飛地」，要「堅決防止借融合發展之名淡化黨的領導，堅決防範資本操縱輿論的風險」。

北京的強硬態度已很難不被人察覺。事實上，無論是從技術層面還是在國家意志層面，北京越來越有必要對民間資本力量的「膨脹」和全面滲透社會採取動作。首先，中共在十八大後的反腐敗風暴中最早意識到民間資本與官場結成「共生」關係的可能，比如薄熙來背後的徐明等，這促使北京一方面要求官員潔身自好，「政商」要「親」「清」，另一方面將注意力同步注意到那些「圍獵」公職人員的行賄者身上。

其次，明天系、海航系、安邦系等民間資本「巨無霸」在中國官方的金融整頓行動或者瓦解，或者「改朝換代」，這同時也震懾在資本領域「呼風喚雨」的其他力量——資本市場的參與者大洗牌，中國民企的資本擴張就此結束高歌猛進時期，網絡信貸「暴雷」不斷風險顯現，中國重新整合金融監管體系織造密網……

中宣部副部長兼國新辦主任徐麟。（資料圖片）

再次，因應國家戰略變化，中共從企業經營到價值觀念塑造開始深刻影響民企決策，尤其是針對防控金融風險意義尤為重要的互聯網金融企業，正因為它深度嵌入人們的生活已經形成為影響社會運行的基礎性支撐，所以面臨的監管壓力會越發明顯。

然而，這並不意味着中共對民間資本的徹底否定，而正如中辦一份文件《關於加強新時代民營經濟統戰工作的意見》中所表明的意圖，「一手抓鼓勵支持，一手抓教育引導，不斷增進民營經濟人士在黨的領導下走中國特色社會主義道路的政治共識」。

事實上，即便中國民間資本與中國官方的關係出現緊張的趨勢——這的確是北京強化對民間資本介入的結果，但是整體而言，中國民企實力仍在成長，2020年中國民營企業500強入圍門檻達202.04億元人民幣，比2019年增加16.18億元。

騰訊與阿里巴巴這次雙雙中箭。

紀錄片《造就美國的人》（The Men Who Built America）講述了美國工業資本主義時期自由競爭的故事，最後則以美國政府在關乎國家命運的「壟斷」問題上背叛自由資本主義信條對那些大公司「動刀」來結束。今天，中共也有理由吿誡，經歷數十年的發展，中國民間資本巨無霸也不能毫無顧忌地自視為中國的主宰——中國發展資本主義從來不是為了這一天。

「人類最高貴的品質和最卑劣的品性，總是會共存於這些傳奇的人物身上」，而北京的任務就是「馴服」那些「最卑劣」的貪婪。