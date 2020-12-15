武漢副市長徐洪蘭涉違紀違法受查　疫情期間曾負責處理糧食問題

據中央紀委國家監委網站12月15日（周二）消息，據湖北省紀委監委，武漢市政府黨組成員、副市長徐洪蘭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。 徐洪蘭於疫情期間負責處理糧食問題，她曾表示當地糧食物資供應充足，並提出多項措施穩定物價。

徐洪蘭於疫情期間曾表示當地糧食物資供應充足，並提出多項措施穩定物價。（影片截圖）

公開資料顯示，今年54歲的徐洪蘭為湖北洪湖人，自1988年7月參加工作。徐洪蘭曾擔任共青團武漢市委副書記、黨組成員；武漢市武昌區委常委、紀委書記；漢陽區委書記、區人大常委會主任等職務。由2017年5月至今，徐洪蘭任武漢市政府黨組成員、副市長。

今年2月尾，徐洪蘭曾表示，當時武漢市主要生活必需品的儲備，糧、油、鹽均在一個月以上。徐洪蘭說：「可以說武漢市目前市場供應品種豐富、庫存充足，能夠保障全市人民的基本生活需求。」

此外，徐洪蘭還表示，為加強市場監管，打擊哄抬物價、以次充好等價格的違法行為，武漢市從1月23日起至2月28日共打擊違法行為339宗，其中現場責令改正標價不規範等輕微違法行為298宗，立案查處41宗；同時，注重穩定市場價格，採取了增加政府儲備凍肉的投放量，組織六大商超企業以及相關的電商平台發出聯合倡議，執行社區團購套餐優惠等惠民措施，還建立了居民購物的服務平台，及時收集市民對購物過程中發現的問題及建議收集起來，及時予以回應。

徐洪蘭當時還表示，武漢將進一步加大社區團購商品品質的監管和價格的檢查，堅決打擊哄抬物價、以次充好、短斤少兩等違法行為。市級督察組成立了12個督導組，持續不斷的進行巡查，對於市民投訴、反映的情況將依法嚴厲懲處違法。

（綜合報道）