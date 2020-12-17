嫦娥五號着陸現場驚現神秘動物　網民：「玉兔」跟着下凡了

嫦娥五號軌道器及返回器周四（17日）攜帶著月球土壤的樣本，在內蒙古四子王旗預定區域成功著陸，完成首次月球採樣返回任務。 在嫦娥五號返回器成功着陸的畫面中，一隻小動物從鏡頭前跑過，引發關注。有網民表示，「玉兔」跟着下凡了。

從11月24日4時30分，嫦娥五號探測器發射成功，到12月17日1時59分，嫦娥五號在內蒙古四子王旗預定區域成功着陸，歷時24天，中國首次地外天體採樣返回任務完成。央視公布的嫦娥五號返回器着陸相關畫面顯示，一隻小動物從返回器前跑過。有網民猜測這隻搶鏡的小動物是狐狸或搜救犬，亦有網民稱，「難道是嫦娥五號把玉兔帶回來了？」

「嫦五」實踐地月運輸 專家：建設火星基地關鍵技術

對於嫦娥五號返回地球，專家認為，這對未來建設火星基地具有重要意義。在英國斯克萊德大學（University of Strathclyde）任機械與航空航天工程講師的中國專家馮晶琅表示，嫦娥五號實踐了地月之間的運輸技術，這是未來建立月球基地的關鍵技術之一，也是為更遠的火星基地的建設驗證關鍵技術。

她指出，嫦娥五號月球採樣並將樣本送返地球。這是繼美國和蘇聯月球採樣返回44年後，人類再次從月球採集月球土壤樣本回到地球。嫦娥五號帶回2公斤的樣本，遠遠超過之前美蘇的樣本採集量。

嫦娥五號的其中一項關鍵技術突破，就是準確對接含有月球樣本的上升器和環繞月球的返回器。她表示，上升器的上升發射時間要計算得非常準確，才能在上升到一定高度後，遇到正在環繞月球飛行的返回器並且與其對接，然後返回器經過相應的軌道調整進入返回地球的軌道。這是未來建立月球基地的關鍵技術之一，即實現地月之間的運輸能力。