反華聯盟9國成員聯名支持澳洲　丹麥2議員忘記改模板擺烏龍

在澳洲對華貿易萎縮背景下，曾頻繁借反華議題指責中國的組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）又有新動作，來自9個國家的18名聯盟成員日前簽署聯名信，號召多國外長和歐盟支持澳洲、抵制中國的欺凌和壓迫。 然而，丹麥兩名議員在簽署聯名信時，忘記將模板中的「[COUNTRY NAME]」（國家名）改為丹麥，就直接將信件寄給了丹麥外長，而IPAC也似乎沒有注意到這個問題，就直接把這封請願信放在其官方Twitter上。

據內媒《觀察者網》周三（16日）報道，簽署聯名信的18名聯盟成員來自9個國家，分別是德國、丹麥、新西蘭、法國、意大利、捷克、英國、斯洛伐克和加拿大。截至目前，上述國家中已有8國外長收到了聯名信。

近年來，中澳關係持續緊張。（Reuters）

同時，分別來自斯洛伐克和德國的歐洲議會成員萊克斯曼（Miriam Lexmann）和彼蒂科費爾（Reinhard Bütikofer），聯名致信了歐盟。這些信件均使用統一的模板，內容也完全一致。

聯名信聲稱，中國政府威脅、欺凌、強迫澳洲屈從中國的政治訴求，並稱「這是對世界上所有民主國家的威脅」。

不過，丹麥的兩名議員，忘記將模板裏的「[COUNTRY NAME]」（國家名）改成丹麥，就署上了自己的名字，然後把模板原封不動地發給了丹麥外長。

值得注意是，來自當事國澳洲的IPAC議員成員並沒有發聲。但澳洲卻在12月16日宣布，就中國徵收澳大麥反傾銷及反補貼關稅問題，向世貿組織（WTO）提起申訴。

對此，中國外交部發言人汪文斌在12月16日在例行記者會上表示，「關於中澳之間的貿易個案，我和我的同事已經多次闡明瞭中方的原則立場，具體的情況請你向中方的主管部門來了解。」

汪文斌說，澳洲政府應當認真對待中方關切，採取實際行動，糾正針對中國企業的歧視性的做法。

據彭博社早前報道，「跨國議會對華政策聯盟」於2020年6月5日成立，集合了一批來自美、英、澳、德、日等8個國家的「資深議員」，尋求抗衡他們宣稱的「中國日益增長的影響力對全球貿易、安全構成的威脅」。美國反華鷹派魯比奧（Marco Rubio）也是這個組織的成員。

在中國商務部根據《反傾銷條例》規定，對澳產紅酒實施臨時反傾銷措施後，IPAC就曾發起「支援澳洲，12月買澳產紅酒」的活動。

但澳洲媒體發現，在紅酒、牛肉、煤炭等產品對華出口受阻後，不少國家紛紛趁機搶佔原本屬於他們的市場。其中也有IPAC成員的所在國，例如加拿大。

今年6月5日，中國外交部就IPAC成立一事回應稱，「我們敦促少數政客尊重事實、尊重國際關係基本準則，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止利用各種問題干涉中國內政，停止為一己私利搞政治操弄。我們希望他們能夠多為國際社會團結合作發揮建設性作用。」

（綜合報道）