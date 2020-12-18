日美聯合研製新一代隱形戰鬥機　欲跟上中國步伐

日本防衛省12月18日宣布，美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司將幫助日方設計製造新一代隱形戰鬥機，以期本世紀30年代中期列裝日本航空自衛隊，以跟上中國隱身戰機的技術水平。

日本急於在隱身戰機方面重奪優勢，從規模和技術、經濟水平上看，其首要假想敵便是中國軍隊。（微博）

日本防衛省稱，這一項目將於明年（2021年）啟動，預計耗費大約400億美元（約合3101億港元）。日本三菱重工為主承包商，該公司早先曾承擔日本「先進技術驗證機」項目的開發工作，但由於研發能力問題，日本的隱身戰機項目仍需要外國防務公司支持。

各防務公司對此極為熱衷，美國洛歇馬丁公司於2018年4月明確表示，希望為日本提供融合了F-22戰鬥機和F-35戰鬥機技術的新型戰鬥機。2018年7月，美國諾斯洛普·格魯曼公司也對日本的信息徵詢作出回應，表示願意參與F-3戰鬥機的項目研發，並提供了相關的技術清單。此外，早先還有英國航太系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯集團（Rolls-Royce）將於日本聯合開發隱身戰機的傳聞流出。

日本防衛省表示，由洛歇馬丁公司充任合作伙伴，將有助於保障與美軍系統的「互操作性」。同時，也有消息稱日方之所以選擇洛歇馬丁公司也有政治方面的考量。

研發的新隱形戰機將逐步取代日本航空自衛隊現役主力戰機F-2，巧合的是後者也由三菱重工與洛歇馬丁公司30年前以美國F-16型戰鬥機為基礎聯合研發。

新戰機型號暫稱F-3或F-X。洛歇馬丁公司先前提議參照其研發的美軍F-35和F-22隱形戰機，進行混合設計。但日方更青睞於本土設計，因而拒絕。

但是，這並不意味日本將在隱身戰機開發上僅與洛歇馬丁公司合作，日本防衛省表示，將繼續就新隱形戰機項目尋求與英國、美國合作，以引進技術，降低研發成本。