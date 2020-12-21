美國「知華派」東亞研究學者傅高義去世　享年90歲

日本《朝日新聞》周一（21日）報道，被稱為美國「知華派」的知名東亞研究學者傅高義（Ezra Vogel），於當地時間周日（20日）在馬薩諸塞州的一間醫院去世，享年90歲。

另據澎湃新聞報道，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯收到哈佛大學日美關係項目負責人戴維斯（Christina Davis）發來的郵件，得知傅高義去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，於馬薩諸塞州劍橋的奧本山醫院（Mount Auburn Hospital）離世。

傅高義被稱為美國的「知華派」。（新華社）

美國智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）東亞項目主任史文（Michael D. Swaine）也在Twitter上發布傅高義的死訊。

《朝日新聞》指，傅高義關於日本的研究在日本享有盛名。他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一一位對中日兩國事務都精通的學者，著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》、《鄧小平時代》等等。

資料顯示，傅高義生於1930年，其是哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993年至1995年，傅高義曾在美國國家情報委員會（National Intellingence Council, NIC）擔任負責東亞事務的情報官。

傅高義認同毛澤東、鄧小平、習近平在中共政壇中是政治強人的說法。（AFP）

就在去世不久前的12月1日，傅高義還就中美關係發表觀點。他在北京香山論壇視像研討會表示，美國當選總統拜登（Joe Biden）給中美關係帶來新的機會，中美之間應該從高層會晤、專業人士以及工作層3個層次推進。傅高義還表示，美國應該承認中國對世界的貢獻，公平地對待中國。

傅高義自1961年開始在哈佛學習中文和中國中古歷史，長期從事對中國政治、經濟和歷史的研究，在哈佛被稱為「中國先生」。此後，傅高義花10年時間寫就《鄧小平時代》。

2017年2月19日是中共前領導人鄧小平逝世20周年，彼時《多維新聞>就此專訪了傅高義。傅高義在訪談中稱，鄧小平對中國貢獻巨大，贊同毛澤東、鄧小平，以及現任中共領導人習近平都是「強人」的說法。