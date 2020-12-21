國務院發布能源發展白皮書：中國可再生能源開發規模世界首位

國務院新聞辦公室於12月21日發布了《新時代的中國能源發展》白皮書。國新辦於當日的發佈會上表示，「我國可再生能源開發利用規模居世界首位」。

國家能源局局長章建華在會上表示，「當前，我國已建立完備的水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源裝備製造的產業鏈，水電、風電、太陽能發電累計裝機規模均位居世界首位，有力支撐了清潔能源開發利用。」

中國最大的水利工程三峽工程大壩。（資料圖片）

根據《新時代的能源發展》白皮書中所載數據，截止至2019年底，中國可再生能源發電總裝機容量達7.9億千瓦，這一數據佔全球可再生能源發電總裝機容量的30%。

其中，水電、風電、光伏發電裝機容量分別達3.56億千瓦、2.1億千瓦、2.04億千瓦，均位居世界首位。根據《中國國民經濟和社會發展統計公報》提供的數據來看，中國的水電、風電、光伏發電裝機容量在2018年至2019年間分別增長了1.1%、14%、17.4%。

三者對比之下，目前水電的裝機總量雖然較大但增幅遠小於風電和光伏發電的裝機總量。一方面，這是由於水力發電對地理條件要求較高，而中國境內可以提供較高發電量的水域多已開發所致；另一方面，風電和光伏發電的高速發展也與中國政府的意見，早在2020年12月12日的氣候雄心峰會上，國家主席習近平就宣布了要在2030年之前使中國的「風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上」。

除了自用規模極高以外，中國清潔能源設備的生產量也位居世界首位。據章建華介紹，中國在2019年的多晶硅、光伏電池、光伏組件產量分別佔全球總產量份額的67%、79%、71%左右，光伏產品出口到200多個國家及地區，風電整機制造佔全球總產量的41%，中國已成為全球風電、光伏設備製造產業鏈的重要地區。