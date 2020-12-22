【廣東停電】南方電網與香港甚有「淵源」　港府曾倡輸入30%電力

近期湖南、江西等地採取限制用電措施之際，廣東廣州市昨日（21日）凌晨無預警下大規模停電，部分網民甚至懷疑當地亦要實施「限電」措施。對此廣州供電局回應稱，因設備故障影響三元里、羅沖圍一帶部分用戶用電，緊急搶修後已恢復供電。 事實上，負責為廣東供電的南方電網與香港甚有淵源，環境局更曾在2014年提出「電網購電」方案，建議向南方電網購電以輸入30%電力，惟當時兩電（港燈、中電）均不支持。

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南方電網供澳門電力達9成

資料顯示，自1979年開始，中電便與南方電網有持續緊密合作，其中南方電網佔有中電旗下、全港最大的青山發電廠的3成股權，該發電廠設置了4台各350兆瓦，以及4台各677兆瓦的燃煤發電機組。而中電有份投資的大亞灣核電站，分別由中電及廣東核電投資持股25%及75%，該核電站約8成電力輸往香港，佔全港社會用電總量四分之一，其餘約兩成則輸送南方電網。

至於一海之隔的澳門，由南方電網提供的電力更是達9成。截至12月16日，今年南方電網已向澳門輸送電量46.26億千瓦時。

另一方面，香港環境局2014年曾提出「電網購電」方案，建議通過從內地電網（即南方電網）購電以輸入電力。當時已有傳媒關注如向內地購電卻出現停電的話，怎樣確保香港有足夠的後備電力可以供應。

建跨境聯網系統非常具挑戰性

對此環境局局長黃錦星回應表示，港府會從技術、合約等各方面，以及政府之間的溝通去確保不論將來不同的方案都會達致滿足香港在穩定性方面的訴求，這當然包括後備電力估算。

最後，兩電均不支持方案，中電認為「本地發電」方案更確實地維持供電可靠性以及改善環保表現。港燈則擔心，該方案會將本港排放物轉嫁內地、在買電時喪失議價能力、從未經試行存在極高不確定性、難以準確控制工程開支及確保如期竣工等，故支持增加本地天然氣的發電比例。

去年港府重提「區域合作」方案，即香港從內地輸入更多核能或再生能源，在2050年或此前達致零碳排放。（資料圖片）

去年6月起，環境局轄下可持續發展委員會就《長遠減碳策略》諮詢公眾，重提「區域合作」方案，即香港從內地輸入更多核能或再生能源，在2050年或此前達致零碳排放。

今次中電在意見書中並無再否定內地買電方案，惟就指中電雖然擁有一個容量有限的聯網系統連接內地電網，但港燈則沒有，故認為如要輸入額外零碳能源至本港，就需建立新的聯網系統，如直接連接至內地發電廠或廣東電網，不過這估計需時10年或更長時間，加上面對深圳人口稠密等因素，建跨境聯網系統非常具挑戰性，涉及的審批和建造過程或面對很大困難。

當時中電在意見書中指出，目前只有可再生能源和核電能可提供充足的零碳能源。圖為中電集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

至於港燈的意見書亦有提及區域合作，認為香港可藉輸入零碳能源深度減碳，但需要長時間規劃和建設，且可行性仍取決於多項不確定因素，包括能否以「專用輸電線路」建設跨境輸電系統，以清楚識別零碳電力的供應來源及明確釐清輸電成本，以及香港和內地社會及相關部門能否適時提供有關跨境規劃、投資決策、法定許可、工程設計及設施建造等工作所需要的支持等。因此，港燈認為需要進一步研究，以作出充份評估。

（綜合報道）