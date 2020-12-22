美國會通過涉港涉台法案　外交部促美方停止插手中國內政

美國國會參眾兩院當地時間周一（21日）通過年度撥款法案，其中包括「台灣保證法案」、「西藏政策與支持法案」，以及涉香港等消極條款。中國外交部發言人汪文斌周二（22日）表示，西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。

汪文斌指出，中方堅決反對美國國會通過包括涉華消極內容的有關法案，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方敦促美方停止借有關問題插手中國內政，不得簽署和實施有關法案中針對中國、損害中方利益的消極內容和條款，以免進一步損害中美合作和兩國關係的大局。

汪文斌表示，西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。（資料圖片/外交部）

美國商務部日前將58家中國企業列入實體清單，宣稱有關企業「與中國軍方有關聯」，並限制其購買一系列美國商品和技術，當中更包括香港政府飛行服務隊。汪文斌稱中方對此堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法。

汪文斌表示，一段時間以來，美國動用國家力量、泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施，對他國各類企業打壓遏制，嚴重破壞自由貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全，也嚴重損害包括美國在內的各國人民福祉利益。中方敦促美方停止錯誤做法，給予包括中國企業在內的各國企業公平待遇；中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。