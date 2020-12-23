美對涉侵人權中國官員實施簽證限制　華外交部：將採取反制措施

中美關係持續緊張，美國對更多中國官員實施簽證限制。對此，中國外交部表示，美國以人權、宗教問題為由將簽證政策做為武器，嚴重干涉中國內政，將採取反制措施予以回應。

美國務卿蓬佩奧發佈聲明，對涉嫌參與壓制宗教人士、異見人士、維權律師、記者，工運人士、民運人士以及和平示威者的中國官員及其家屬實施簽證限制。（AP）

據美國國務院官網12月21日消息，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天發佈聲明稱，美國政府將按照《移民和國籍法》第212條相關規定，對涉嫌參與壓制宗教人士、異見人士、維權律師、記者，工運人士、民運人士以及和平示威者的中國官員及其家屬實施簽證限制，原因是「美國不歡迎這些侵犯人權的人」。

蓬佩奧還指出，為了表明美方要求北京對壓制本國民眾行為負責的決心，美國政府自2020年以來已對多名中國官員實施簽證限制與經濟制裁，原因是「他們破壞香港自治權以及在新疆犯下恐怖暴行」。

針對美方的制裁，中國外交部發言人汪文斌已多次進行回應。（AP）

12月22日，中國外交部發言人汪文斌在例行發佈會上對此表示強烈譴責和堅決反對，對於損害雙邊關係者將採取反制，並敦促美方糾正其錯誤做法，並取消所謂的簽證制裁。汪文斌指出，中方將繼續採取必要合法的舉措，維護自身利益。