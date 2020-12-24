小米11發布會邀請函內嵌驍龍888晶片　雷軍：真首發，真有貨

12月23日上午，不少內地科技博主「曬」出小米11發布會的邀請函，其中內嵌一顆高通驍龍888晶片。

此前12月1日，2020高通驍龍技術峰會上，高通公司（Qualcomm）正式發佈了高通驍龍888旗艦平台處理器，將支持下一代旗艦智能手機。提供完全集成式的5G調制解調器。

據內媒《觀察者網》梳理多位博主披露的信息發現，這枚內嵌驍龍888的邀請函一共100份，被稱作「史上最貴的小米邀請函」。

隨後，小米集團董事長雷軍證實上述消息，並稱邀請函限量100張的原因就是「成本太貴」，但他並未透露驍龍888的具體價格。

今年6月，海外科技媒體「wccftech」爆料，驍龍865的下一代（當時被稱「驍龍875」）的售價將提高100美元，達到250美元左右。而業內人士認為，5nm單顆晶片成本價相比7nm並未提高太多。

雷軍12月23日在微博中表示：「我們敢用驍龍888晶片來做小米11發佈會邀請函，其實就是表達兩點意見：一是真首發，而且是全球首發；二是真有貨。」

隨着小米11發佈會日益臨近，雷軍近期不斷加大在微博的宣傳力度。

「全球首發就是一種實力。」雷軍發文稱，在2017年8月25日一個會上，高通介紹，「沒有小米，就沒有驍龍800和旗艦機。驍龍800系列從誕生開始累計，小米佔了高通中國區出貨量的66%。」