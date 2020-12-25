【新冠肺炎】多地疫情反彈　北京倡議公務員帶頭留京過元旦春節

新冠肺炎疫情鑑於中國部分城市仍有零星本土病例確診，中共中央及北京先後下達指令，要求減少元旦及春節期間人員流動，北京市更倡議政府人員和國企人員帶頭「留京過節」。

近段時間，內地多市出現零星病例。（人民視覺）

新華社12月24日報道，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發了《關於做好2021年元旦春節期間有關工作的通知》（簡稱《通知》）。該《通知》共有9項內容，第1項就是「毫不鬆懈做好疫情防控工作」。

這項內容指出，要減少「兩節」（元旦及春節）期間人員流動和聚集，嚴防死守，確保「不出現規模性輸入和反彈」；堅持「人物同防」，規範做好直接接觸進口物品人員的個人防護、日常監測和定期核酸檢測；強化「兩節」期間的醫療檢驗、院感控制、疫情處置等。

有分析認為，內地官方有可能會在元旦及春節假期，採取某種程度的人潮限制措施。特別是對「春運」是否帶來影響，引起討論。

年關將至，春節返鄉或因疫情受到影響。（新華社）

此外，12月23日上午，北京新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作領導小組第九十二次會議召開。會議強調，要倡導「非必要不出京」，做到「非必要不出境」。政府人員和國有企業、事業單位工作人員「帶頭在京過節」。

會議提到，要鼓勵在北京單位推行彈性休假，引導人員錯峰離返京。倡導市民群眾「就地過節」；有序組織高校（大學院校）學生、農民工離返京工作，且「嚴格進出京旅遊管控」。

會議還強調，要嚴格落實14+7隔離措施，集中醫學觀察滿14天后，對航班或物品檢測發現陽性的同航班入境人員，繼續實施7天居家或集中醫學觀察措施。無病例航班入境人員，繼續實行7天社區健康監測，倡導無必要不外出。