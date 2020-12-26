貴州茅台收上交所《監管工作函》　茅台酒終端價格突破每瓶2800元

內地近年不時傳出有茅台造假、高價的問題，就在市場監管總局網站周四（24日）發布《市場監管總局辦公廳關於加強2021年元旦春節期間市場價格監管的通知》，要求加強茅台等名優白酒價格監管後，上交所同日對貴州茅台下發《監管工作函》，惟未披露詳細內容。 茅台澄清，監管與集團擬將所持公司4%股份無償化轉給貴州國資運營公司等事無關。此外，內媒周五（25日）走訪部分酒行發現，茅台酒終端銷售價格每瓶已突破2800元（人民幣．下同）。

市值超過2萬億元的貴州茅台，動向備受市場關注。周四收盤後，茅台收到《監管工作函》，惟上交所網站和茅台均暫未披露詳情。內媒引述消息人士報道稱，因公司近期受到較高關注，工作函是交易所的日常提醒，沒有重大事項。

報道指，《監管工作函》與《問詢函》不同之處，在於前者偏向內部工作流程或者了解情況，如發現涉及重要信息則再披露，如果只是正常工作溝通則無需披露。事實上，去年5月茅台也曾收到過《監管工作函》，當時上交所要求公司對茅台集團成立營銷公司等事項作進一步披露。

上交所對貴州茅台下發《監管工作函》。（網上圖片）

值得留意的是，就在上交所下發《監管工作函》的前一晚，貴州茅台發布關於國有股份無償劃轉的提示性公告，稱根據貴州省國資委的要求，茅台集團擬通過無償劃轉方式，將持有的貴州茅台5024萬股股份劃轉至貴州國資運營公司，按照周五收盤價計算，該4%股份的市值為919.39億元。計劃完成後，茅台集團的持股比例降至54%。

貴州國資運營公司是貴州金融控股集團有限責任公司（貴州貴民投資集團有限責任公司）的全資子公司，後者成立於2016年，由貴州省財政廳獨資成立，註冊資本400億元。

實際上，今次非茅台首次股權轉讓，其去年底已無償輸血予貴州國資套現約600億至700億元。相關舉措讓股東憂慮會令公司營運出現問題，230名股東甚至發起聯合訴訟，認為這是侵害投資者權益，向地方政府輸送利益。

茅台酒終端銷售價格已超過每瓶2800元。（網上圖片）

茅台方面表示，今次上交所下發《監管工作函》一事與股權劃轉、市場監管局關於春節市場價格監管等無關。而對於日前市場監管局的通知，酒業分析師蔡學飛分析，其對茅台酒春節期間價格的回落有指導意義，惟無法真正解決茅台價格持續高位運行的問題。

根據內媒走訪發現，茅台酒終端銷售價格已超過每瓶2800元，相對於10月下旬的每瓶2488元有所回升。

（綜合報道）