銀西高鐵開通運營　銀川至西安14小時車程縮短至約3小時

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連接寧夏、甘肅、陝西三省區的銀西高鐵今日（26日）上午9時許正式開通運營，令銀川、西安兩地鐵路行車時間由以前約14個小時縮短至約3小時。

當日寧夏書記陳潤兒等多名官員與首批乘客一起乘車，他們均乘坐被稱為「藍暖男」的復興號D4385次動車組駛出銀川站。

據悉，銀西高鐵正線全長618公里，投資達805億元人民幣，為中國一次性建成最長的首條有砟高速鐵路，其中寧夏境內182公里，投資217億，設銀川、銀川東、河東機場、靈武北、吳忠、惠安堡6個車站。而通過西安樞紐與西成、大西、徐蘭等高鐵銜接，銀西高鐵令寧夏實現與全國高鐵網互聯互通。

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來自西安的遊客李安平向內媒表示，西北地區幅員遼闊，對於遊客而言最重要的是時間成本，惟以前去銀川的話需坐一夜火車，不但票難買、車難擠，車廂內還是硬座，與如今3個多小時就到相差甚遠。

此外，銀西高鐵正式開通後，包括茂陵博物館、乾陵、沙湖、賀蘭山國家森林公園等沿線城市的30餘家景區，將分別對乘坐銀西高鐵的旅客予以門票折扣。陝西省社科院專家王曉勇表示，國內的旅遊消費已開始由「觀光型」轉向「體驗型」，隨着高鐵網絡在西部地區的不斷延伸，與此契合度很高的西部，其旅遊業將迎來更多發展機遇。

（綜合報道）

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