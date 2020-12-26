福平鐵路開通運營　為大陸距離台灣最近的鐵路

大陸距離台灣最近的鐵路、由福州至平潭的「福平鐵路」周六（26日）正式開通運營，其共設6個車站，首班由平潭開往福州的列車於早上9時許開出。同時，大陸首座公鐵兩用的跨海大橋「平潭海峽公鐵大橋」同步投入使用，故此福州至平潭間最快35分鐘可達。

據悉，福平鐵路全長88公里，自福州站引出，途經福州南、長樂、長樂東、長樂南等車站，再以橋樑跨越海壇海峽至距離台灣新竹僅68海里的福建第一大島平潭。原本來往兩地高速公路車程需時2個多小時，鐵路開通後，車程縮短至最快半個小時多，也結束了平潭島不通鐵路的歷史，進一步完善了閩東北區域鐵路網。

平潭站的總建築面積約為5.4萬平方米，其特色是外立面沿用當地民居「石頭厝」傳統民居形式，結合了平潭本土建築特徵與現代建築功能，並運用了自然採光和空氣通風原理。為在原材料中找到一塊能透出「藍眼淚光澤」的牆裙石材，據悉設計者曾多次往返泉州的石材工廠，希望能更好展現平潭特色。

同時，作為福平鐵路重點控制性工程，平潭海峽公鐵大橋自長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，在蘇澳鎮連接平潭島，全長16.34公里，其中跨海段達逾11公里。大橋的上層為雙向六車道高速公路，設計時速100公里，已率先在今年10月1日通車試運營。至於下層則為雙線鐵路，設計時速200公里。

據了解，大橋穿越的海壇海峽是世界著名風口之一，全年有超過300天為6級以上大風，且海底地質條件複雜。對此，中國鐵建鐵四院的總體設計負責人徐科，以「石頭種樹，浪裡搭台」來形容在該位置建橋。

最終，該跨海大橋在建設方依靠眾多橋樑新技術、新結構、新工藝、新設備，累計投入124萬噸鋼、294萬立方米水泥下建成。

另外，大陸早在2008年已提出連接到台灣的「京台高速鐵路」計劃，並列入「十三五」規劃，其中大陸段最後一段路正是福平鐵路。

然而該計劃被質疑只是大陸方面一廂情願的想法，台灣陸委會前主委夏立言曾在2016年表示，京台高鐵完全不可能，並認為這是台灣作主的事情。

（綜合報道）