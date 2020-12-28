被指「惡意炒作」新冠疫情　內地公民記者張展尋釁滋事罪成囚4年

曾經到武漢採訪新冠肺炎疫情的內地公民記者張展早前被控尋釁滋事，今天（28日）被上海浦東新區法院判4年有期徒刑。

張展2月從上海前往疫情重災區武漢，並以自媒體形式發表當地疫情和患者等情況。（網絡圖片）

台媒中央社報道指，張展的辯護律師任全牛表示，法官口頭判決張展有期徒刑4年，書面的判決書尚未送達，收到判決書後10天內可以上訴，張展應會上訴。由於先前檢方的量刑建議就是判處4年以上、5年以下的有期徒刑，所以今天的判決並不令人意外，但任全牛表示，判決並不合理且量刑太重。

5月中旬，當局在武漢火車站附近一家旅館逮捕張展；一個月後以涉嫌尋釁滋事罪批捕張展；9月下旬移送上海市浦東新區法院審理。張展在上海浦東新區看守所以絕食抗議，任全牛表示，張展今天看起來仍然很虛弱。

37歲的張展2月從上海前往疫情重災區武漢，並以自媒體形式發表當地疫情和患者等情況。自由亞洲電台早前報道指，浦東新區檢察院的起訴書顯示，當局指控張展2月進入武漢後多次透過微信、Twitter等平台以文字、影片等方式發布大量虛假信息， 並接受境外媒體的採訪，惡意炒作新冠肺炎疫情，受眾眾多，影響惡劣。量刑建議書建議法院判處4年以上、5年以下有期徒刑。

（綜合報道）