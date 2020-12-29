中國東航旗下一二三航空開航　首架國產客機ARJ21正式首航

12月28日，中國東方航空集團公司旗下一二三航空正式開航，其引進的首架中國國產客機ARJ21執行首航。

據中國新聞網報道，飛機於12月28日14時5分從上海虹橋機場起飛，飛向北京首都機場，以超過90%的高客座率開啟首航之旅。

ARJ21飛機是中國首款自行研製的具有自主知識產權的新型渦扇支線飛機，自今年6月28日加入東航機隊以來，一直備受各方關注。

擔任此次首航任務的責任機長張大奇是「東航五星機長」，先後飛過6種機型，安全飛行時間超過18,300小時。2017年5月中國國產大飛機C919首飛時，就是他駕駛公務機飛機為C919飛機伴飛。

據悉，一二三航空的ARJ21飛機採用90座全經濟艙佈局，共18排座椅「左二右三」座位佈局，座椅選用中國國產最新的超薄型座椅，同時，為每位旅客均提供了USB電源插口，客艙內飾風格與東航配置標準保持一致。

目前，一二三航空已經擁有了包括15名飛行員、28名乘務員、9名安全員、2名籤派員、30多名維修工程師和性能工程師在內的ARJ21機型運行人員團隊。按計劃，一二三航空在開航之初總計將逐步接收3架ARJ21-700，2021年內再繼續接收6架、2022年接收8架，到2025年前，該機型的機隊規模達到35架。

此前12月9日，在杭州舉行的2020浙江省「萬畝千億」航空航天產業國際峰會上，中國商飛科技委常委、CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春披露了寬體客機CR929、大飛機C919以及支線客機ARJ21三大國產客機項目的最新進展。

陳迎春表示，90座的ARJ21支線客機已經取得成功，訂單超過600架，目前開通航線36條，累計運送旅客150多萬；150座的幹線客機C919正在試飛取證階段，目前有6架飛機正在4地試飛，累計訂單已達815架；正在研製中的CR929也在穩步推進。