內地發寒潮預警　部分地區降溫逾16度　廣州山區或跌至0度以下

中央氣象台今日（29日）早上6時發布寒潮橙色預警，預計29日8時至31日8時，內地大部分地區將面臨一波強降溫天氣，中東部大部地區氣溫將下降8～10℃，東北地區東南部、黃淮、江淮、江南、華南北部等地降溫12～16℃，局地降溫幅度可達16℃以上。 其中，廣州部分山區或出現0℃以下氣溫；北京亦會迎來近10年來極端最低氣溫紀錄，最低體感氣溫將接近-20℃。

據了解，受這一輪寒潮影響，廣州氣溫將降至今年以來最低，日平均氣溫下降10～12℃。在2021年1月1日早晨，廣州市北部地區最低氣溫2℃左右，部分山區甚至會降至-1℃左右，並有冰(霜)凍。

廣州市當局呼籲各相關部門高度重視這次寒潮天氣過程的影響，嚴密組織應對。要加強低溫冰凍天氣監測，及時發布預警信息；公安、交通、海事等部門要針對低溫冰凍和大風天氣影響，加強陸上、水上交通安全管理，確保城市運行安全；住建、水務、供電、通信等部門要加強高空作業安全管理，做好供水、供電、供氣、通信等基礎保障，確保群眾正常生活秩序；各有關部門要細緻做好養老院、敬老院、福利院等重點場所，以及五保戶、低保戶、困難群眾的防寒保暖工作，及時救助流浪乞討人員，確保民眾生命安全和身體健康。

另外，北京市今日（29日）亦高掛寒潮、持續低溫、大風三大預警信號。北京今日最高氣溫為-6℃，最低溫降至-13℃，或接近近10年來極端最低氣溫紀錄，陣風可達7級，最低體感氣溫將接近-20℃。

北京市氣象台預計，明天白天，北京風力逐漸減弱，但氣溫回升緩慢，最高氣溫-5℃，最低氣溫將在-12℃左右。有氣象專家呼籲民眾，出行請注意防風防寒，遠離臨時搭建物，此外還需注意用火用電安全。

（綜合報道）