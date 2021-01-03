【新冠肺炎】內地2日增24宗確診　廣東首現變種病毒個案

國家衛健委1月3日公布，內地1月2日新增24宗確診病例，其中8宗為本地個案，包括黑龍江4宗，遼寧2宗，北京、河北各1宗，其餘16宗為境外輸入病例。截至目前，內地累計確診87117宗，4634人病亡。 早前英國發現的變種新冠病毒入侵內地，繼上海之後，廣東2日也發現了變種病毒株確認病例。

市民進行核酸採樣信息登記。（新華社）

新增的16宗境外輸入病例，包括上海6宗，福建、廣東、陝西各2宗，北京、天津、內蒙古、遼寧各1宗。同日，內地新增8名境外輸入無症狀感染者，269名無症狀感染者尚在接受醫學觀察。

北京新增確診案例僅8個月大

北京新增1宗本地個案及1宗境外輸入病例，市衛健委公布患者詳情，其中本地個案為一名年僅8個月大的女嬰，居住於順義區南彩鎮彩苑小區，於去年12月31日作為確診病例的密切接觸者接受集中隔離醫學觀察，今年1月1日核酸檢測結果為陽性，隨即入住地壇醫院，經診斷後確診，臨床分型為普通型。

境外輸入病例為一名24歲中國籍男患者，回國前在巴基斯坦工作。他從巴基斯坦乘坐國航CA946航班，於去年12月18日飛抵北京首都機場，當時接受健康篩查並做核酸檢測，結果為陰性，經閉環管理送至集中隔離酒店。他今年1月1日的核酸檢測結果為陽性，隨即入住地壇醫院，經診斷後確診，臨床分型為輕型。

英國早前出現新冠肺炎變種病毒，各國加強防備。廣東省疾控中心表示，近期在一名自英國輸入新冠肺炎確認病例的咽拭子樣本中發現B.1.1.7突變株，與近期英國的變異病毒基因序列高度相似，當前研發的疫苗仍然有效。

廣東省疾控中心指出，現年18歲的中國籍男患者為留學生，去年12月4日從英國入境廣州，入境時檢測其新冠病毒核酸為陰性；12月18日，在隔離點採樣檢測新冠病毒核酸為陽性，轉送至廣州市第八人民醫院隔離治療，診斷為確診病例，臨床分型為輕型，目前仍在該院集中醫學隔離點進行出院後的醫學觀察。

廣東省疾控中心近日對廣州市第八人民醫院採集的病例咽拭子樣本，開展基因組測序分析，初步提示為B.1.1.7突變株。1月2日經再次進行高通量測序覆核，結果顯示該病例樣本中病毒基因序列屬於B.1.1.7亞型。

市民排隊等候接受檢測。（新華社）

廣東省疾控中心表示，根據目前掌握的情況，B.1.1.7突變株傳播力更強，但是病人症狀、重症率、病死率基本沒有變化，當前研發的疫苗仍然有效，絕大多數診斷性檢測試劑仍然有效；廣東將繼續加強對變異株的基因測序分析和監測工作，進一步落實定點治療醫院和隔離場所的疫情防控工作，以及隔離場所工作人員的健康監測和核酸檢測工作。

（綜合報道）