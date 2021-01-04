央視：18家內地企業開展產能建設　國藥稱年內產能擴大到10億劑

中央電視台於1月3日報道稱，中國已有18家企業根據各自的疫苗研發進展開展產能建設。工業和信息化部已成立了專門負責新冠疫苗生產保障工作的單位，每周調查各企業產能建設的進度。

央視採訪了國藥集團北京生物製品研究所的新冠項目生產負責人張晉，該負責人稱，他們的一條包裝線每天就能包裝20萬劑疫苗，為了能在春節前儘可能提供更多的疫苗，員工已經放棄了休息日，預計在2021年其產能將擴大到每年10億劑以滿足市場需求。

據悉，北京生物製品研究所生產的疫苗，正是國藥集團於2020年12月30日獲得中國藥監局有條件批准上市的型號。10億劑國藥疫苗意味着足夠5億人的接種所需，相當於中國30%至40%的人口數，而這還只是18家企業中的一家。

除國藥集團獲批疫苗外，中國還有多種疫苗在研製和生產。（新華社）

相比之下，以輝瑞疫苗為首的mRNA疫苗預計將在2021年遇到一系列問題，首當其衝的就是原材料問題。輝瑞公司發言人Amy Rose表示，擴大原材料供應鏈所花的時間比預期的更長。

據悉，原材料問題已經導致輝瑞疫苗在2020年的產量從最初預期的1億劑，下降到5,000萬。雖然輝瑞對2021年的預期產量並無修改，但另一家獲得美國食品和藥物管理局批准生產疫苗的Moderna生物技術公司已表示，如果需要在2021年供應5億劑疫苗的話，原材料不會是問題，但如果要生產10億劑就要考慮原材料供應的穩定性問題了。

據悉，在疫情爆發後中國選擇了5條不同的技術路線，分別是滅活疫苗、基因工程重組亞單位疫苗、胰病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、核酸疫苗。這5種技術路線涵蓋了全球新冠疫苗的主要類型，雖然帶來了更高的資金投入，但也最大限度地降低了原材料保障不足等方面的風險。