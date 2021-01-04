拼多多一23歲女員工凌晨下班後猝死　 網傳回應惹爭議

中國電商巨頭拼多多4日證實，該公司一位23歲的員工2020年12月29日工作到凌晨之後在回家的路上死亡。 網絡流傳一份拼多多公司早前在「知乎」網站以官方賬號針對此事的回應截圖，截圖中，官方賬號稱，此事「是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代」。相關發言引起軒然大波，許多網民批評拼多多回應冷血。 4日下午，拼多多發布官方說明，強調網傳截圖的回應不是該公司發布，他們堅決反對截圖上的觀點。

2021年1月3日晚，有網友爆料稱，拼多多一位23歲的員工凌晨1時30分下班路上猝死。內地《財新網》此後報導指，這位女性員工在新疆地區工作，負責賣菜業務，生前已經和男友有結婚計劃。據悉，這名員工在2020年10月一條微信朋友圈發文曾隱約表露對公司不滿：「資本主義文革，還真就全員韭菜」。

1月4日上午，有網友在內地網站「知乎」發問題稱：「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事？」網傳截圖顯示，認證為「拼多多官方賬號」的賬號在相關問題下回復，稱底層人民「哪一個不是用命換錢」，並表示「不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代」。該回應引發網民聲討，許多網民在拼多多知乎、微博、微信等賬號下留言，批評拼多多回應冷血。

該回答目前在知乎上無法找到。不過，相關截圖仍在新浪微博等平台上流傳。有網民稱，是拼多多賬號刪除了回答。

網傳拼多多知乎官方賬號發言截圖。

拼多多4日下午發布了一份官方說明，稱公司同事一直陪伴死者家屬，遵死者父母意願，該員工已於1月3日火化，公司也不對外發公吿。

對於知乎網站上的回應，拼多多方面稱：「在此公吿之前，拼多多從未發布過網傳截圖的『官方回應』。我們堅決反對截圖上的觀點。」

上海勞保部門：已對拼多多進行調查

據悉，上海市長寧區勞動保障監察大隊表示，接到網絡輿情後，勞動保障監察部門已對拼多多公司的勞動用工情況進行調查，會對該公司用人合同、用工時間等情況進行檢查。

該事件還是引發了網友對拼多多，以及其期望員工無休止工作的猛烈批評。事件引發的話題標籤在新浪微博上吸引了超過2億次的瀏覽。

其實，在科技公司員工的抱怨以及發生員工早逝事件之前，一週工作6天，每天從上午9時幹到晚上21時，還有其他額外的加班加點的「996」工作模式在過去幾年引發了批評。

對此，中國互聯網企業如阿里巴巴創始人馬雲、京東創始人劉強東均曾發聲，馬雲曾稱「996」工作制是「福報」，是「奮鬥者自我要求」等。馬雲、劉強東等相關言論隨即遭輿論批評，《人民日報》曾指，制度擠壓選擇空間，不可取。