中國高海拔宇宙線觀測站投入運行　可探測銀河系內外高能輻射信號

據《科技日報》援引中國科學院高能物理研究所消息，中國高海拔宇宙線觀測站「拉索」（LHAASO）水切倫科夫探測器陣列（WCDA）三號水池注水達到正常工作水位，這標志著WCDA探測器全部建成，全陣列投入科學運行。這是「拉索」4種類型的探測器陣列中最早完成的一個陣列。

WCDA是「拉索」探測器陣列的重要組成部分之一，探測器總面積為78000平方米，由3個水池組成，內有3120個探測器單元及6240個光敏探頭，滿足了探測器在避光、防凍、防鏽蝕和水位保持等方面的超高指標要求。

「根據國際前沿發展動態，項目組在WCDA建設過程中進行了方案優化，在二號和三號水池中采用了我國自主研發的、具有國際上最大靈敏面積的新一代20英寸光電倍增管，降低了探測器閾能，大幅增強了探測器在50—500GeV能段的伽馬射線探測能力。」「拉索」項目首席科學家、中科院高能物理所研究員曹臻說。

曹臻表示，WCDA的有效探測面積是國際上最大同類型實驗HAWC的4倍，能夠對銀河系內外的伽馬暴、快速射電暴、引力波電磁對應體等具備瞬變特性的高能輻射信號進行探測，具備國際領先優勢，預期將獲得一系列非常重要的觀測與研究成果。

「拉索」是國家重大科技基礎設施項目，位於四川省稻城縣海子山，由電磁粒子探測器陣列、繆子探測器陣列、水切倫科夫探測器陣列、廣角切倫科夫望遠鏡陣列組成。