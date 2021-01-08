中國軍刊稱運-20引擎只夠生產40架　急需國產航發補位

中國軍事雜誌近日稱，自俄羅斯採購的航空引擎僅夠生產40架運-20，急需國產發動機補位。

運-20是中國僅有的國產戰略運輸機。（微信@兵工科技）

中國軍事刊物《兵工科技》於1月8日表示，中國運-20戰略運輸機當前的數量對比與解放軍的需求而言還太少，而當前任何擴大運-20引擎生產的企圖，都繞不開引擎的制約。

軍刊稱，自2010年以來，中國一共向俄羅斯訂購了463部D-30KP-2引擎（即運-20所用發引擎），這其中要為滿足120架轟-6K轟炸機的生產、改造需求而撥出一部分，剩下的大約只能夠製造40架運-20。

據悉，目前中國目前對運-20引擎國產化的方案有兩個，分別是WS-18、WS-20。其中，WS-18為中國仿造俄引擎設計所制，較於原型而言其引擎推力略有提高，整體重量與油耗則有所下降。

官方報道證實該引擎早在2014年12月6日便開始綜合測試，並達到設計效果。然而，截至目前為止尚未有官方報道能證明，解放軍有意以WS-18補位來批量生產運-20運輸機。

然而，運-20總師唐長紅曾透露稱，運-20安裝國產引擎已經有了時間表，應該會在近2年內正式裝備在運-20上。考慮到當時WS-20還在研製中，唐長紅所說的國產引擎被認為很可能就是WS-18。

另一種國產引擎方案WS-20則是在國產引擎WS-10的基礎上改進而來，在2014年曾被裝載在伊爾-76運輸機上進行試飛，此後還曾多次被抓拍到在伊爾-76及運-20運輸機上進行試飛。

WS-20型引擎被認為較之WS-18更加先進，外界普遍認為其最大起飛推力可達15噸左右，相比之下WS-18的推力約為13.2噸，而運-20目前使用的俄製引擎推力僅為12.5噸。

外界分析認為，如果WS-20能先於WS-18完成各種檢驗的話，它一定能更加勝任WS-18的角色。然而，中國空軍曾在大批換裝引擎後出現過大面積「趴窩」（受困於故障而停機）的事。這使得中國空軍對於這類換裝更加謹慎，以至於更加青睞試驗時間較長的WS-18。但WS-18被認為是過渡用裝備，一旦WS-20的技術成熟，WS-20的性能優勢將讓它能理所當然地被裝到運-20上。