「戰狼畫手」新作問世　中紀委引以諷「美式民主撕下最後遮羞布」

自稱「戰狼畫手」的政治諷刺漫畫家烏合麒麟近日又出新作，引發網民熱議，更是被中國共產黨中央紀律檢查委員會（簡稱中紀委）引用來諷刺美國衝擊國會事件。

2021年1月10日烏合麒麟發表了最新的政治諷刺類畫作《三權分立》。（微博@烏合麒麟）

烏合麒麟於1月10日在微博賬號上發佈了新畫作《三權分立》，由於此人的畫作曾引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的直接指責，所以在發佈後很快就受到了中國網民及官方組織的關注。

有上千網民在畫作下留言，中紀委官網也引用這幅畫，發布題為〈美式民主撕下最后的遮羞布〉的評論，指美國衝擊國會事件「就像是最後一根稻草，壓垮了美式民主虛假表象」。

從文章中看，中紀委關注到了畫中的4個彈坑、學籍、被國旗覆蓋的屍體、手機、偷選票的2個政客等等，但這些並沒能完全涵蓋中國網民們對畫作中各種細節的關注點。

首先受到關注中國網民們關注的是畫中的6個人（不含屍體）、3種形象。其中，分別是2個政客、2個警察和2個衝入國會大廈的特朗普（Donald Trump）支持者。畫中還配文「Thief Mob Murderer Separation of powers」，意即「小偷、暴徒、殺人犯分權制」，與3種形象一一對應。

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畫中比較顯眼的是6人的動作，其中最顯眼的是2個政客（小偷），其中男政客正面對着暴民的棒束，他一手持美國憲法文本遮住頭，一手伸向特朗普支持者的背包偷出選票但被制止。相應地，女政客則成功地在一個身蓋美國國旗的死屍身上偷取了一張選票。

這被認為是對西方代議制的直接諷刺，尤其是女政客偷死人票的行為，這一行為在2020年美國大選中曾多次出現但未有下文。

其次則是兩個特朗普支持者（暴徒），他們一個人年輕的人手拿着棒束對着男政客舉着棒子似要揮打，但他也是被男政客偷取選票的人。同時，男政客的手被邊上一個舉着旗幟的白髮老人，他抓住了男政客偷選票的手。

這兩個形象被認為代表着特朗普支持者們的不同類型，有的盲目、衝動且容易被利用，有的則能看穿政客們的一部分陰謀。

警察（殺人犯）的情況較為簡單，其中一個舉槍對着兩名特朗普支持者，另一人則站在持槍者身後使用着對講機（另一說為望着地上的死屍默哀）。然而，他們身後卻擺放着一枝外型上與「法西斯棒束」在外型上完全一致的棒束。

對於警察的解讀較少，但網民們對於警察身後的棒束較為關注。相比於特朗普支持者手上的棒束而言，警察身後的這一柄看上去更符合「法西斯棒束」的模樣，進而引申出了美國政府才是真法西斯的說法。

除了6個人之外，畫中的諸多小細節也被中國網民熱議，如彈孔、血迹的形狀、桌上的聖經、地上的屍體和手機等等。

畫中的4個彈孔被解釋為對應着1月6日在衝擊國會事件中死去的4名特朗普支持者，血迹的形狀與自由女神像高度相似所以被認為暗含着某種隱喻，地上的屍體則由於身材和膚色、旁邊的手機顯示推特被封等而被認為代表着在社交媒體上被封禁的特朗普。