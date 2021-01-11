美媒：江南造船廠擴建　五年後或將造核動力航母

美國《軍事觀察》（Military Watch）網站1月9日發文稱，中國江南造船廠預計將開始為期3年的擴建工作，包括建造一個新的艦船設計中心及擴建造船的基礎設施。 這項投資被認為是在為航母建造計劃做準備，具體來講可能是為了建造2艘以上的新一代常規航母，也可能是為了在2025年左右開始建造核動力航母。

文章稱，新一代常規航母的排水量為85,000噸，而核動力航母的排水量將超過100,000噸。即便是兩者中較差一些的常規航母，也足以與美國現在的福特級核動力航母相抗衡。

在2020年12月，美國國會研究處就曾在名為《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》的報吿稱，在2030年中國海軍的規模將達到425艘艦艇，並認為這將使其對美國海軍的293艘艦艇取得優勢。此外，英國戰略研究所方面也有專家就中國造艦速度提出過解放軍海軍將超過美國海軍一說。

目前中國已服役了2艘6萬噸級航母，即「遼寧」號和「山東」號。這2艘航母採用了滑躍甲板設計，這一設計限制了艦載機從航母起飛時的重量和機身大小。

不過，有媒體分析指，中國的新一代航母（無論是常規還是核動力）可能將裝載電磁彈射器，進而可以在沒有滑躍式甲板幫助的情況下為重型艦載機提供足夠的能量，同時可以避免由於滑躍式甲板而對機身長度與重量造成的限制。