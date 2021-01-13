深圳笨鳥公司被指洩408GB數據　Facebook、IG有份涉全球逾2億人

據國外安全網站Safety detectives報道，該團隊發現，中國初創企業笨鳥公司（Socialarks）洩漏了不安全的ElasticSearch數據庫，導致超過400GB的個人資料數據對外洩漏，當中包括知名人士及網紅。

報道指，受影響的數據包含來自世界各地至少2.14億人的個人敏感信息（PII），總計408GB，總共記錄超過3.18億條，基本來自Facebook、Instagram以及LinkedIn等專業網絡的社交圖文、影片等。

團隊在對可能不安全的數據庫進行常規IP地址檢查期間，發現ElasticSearch服務器是對外公開，沒有密碼保護或加密功能。團隊研究員表示，公司伺服器上缺乏安全裝置，即意味擁有伺服器IP地址的任何人士都可以訪問包含數百萬個人信息的數據庫。

笨鳥公司（Socialarks）洩漏了不安全的ElasticSearch數據庫，導致超過400GB的個人資料數據對外洩漏。（網上圖片）

團隊表示，笨鳥公司是透過Data Scrape（數據抓取）從社交媒體平台獲取相關數據。所謂的Data Scrape，是從多種資源中獲取數據，而大多都是合法，並主要由網頁開發人員，商業智能分析師，企業等出於線上市場研究目的而進行。

若數據收集符合道德規範，會被視為一種法律慣例。不過，即使數據是合法獲得，若存儲數據時沒有足夠的網絡安全性，就有可能發生數據洩漏，導致民眾個人資料被盜取，或面臨詐騙、勒索等風險。

據報，笨鳥公司總部位於深圳，自稱是一間跨界社交媒體管理公司，致力解決中國外貿行業當前的品牌建設，營銷，社交客戶管理問題。該公司去年8月亦遭受類似的數據洩漏，導致1.5億的LinkedIn，Facebook和Instagram用戶的個人資料外洩，包括姓名、居住國家、工作地點、位置、聯繫信息等。