華為小公主姚安娜23歲生日宣布進入娛樂圈　任正非曾考察簽約公司

1月14日，華為創始人任正非的小女兒姚安娜迎來23歲生日，她發微博微博宣布自己正式進入娛樂圈，成為「天浩盛世」的簽約藝人。 據內地媒體報導，任正非此前曾為此考察過其簽約公司。

姚安娜在1月14日發微博稱，「前行之路的第一步就是——成為自己」。她的微博簽名也改成了「天浩盛世簽約藝人」。微博中還公開了她出道的紀錄片，紀錄片中，是她從小到大的成長曆程。

姚安娜微博截圖。

她所簽約的娛樂公司「天浩盛世」從1月10日開始，分別以「新生·當行」「打破適從·由我思存」「打破謬論·褪翼無懼」「打破界限·既生不凡 未來新生·蓄勢待發」等主題發佈倒計時剪影海報，為這位新藝人造勢。

據《紅星新聞》消息，任正非十分關注女兒的前途，曾親自為此事前往經紀公司詳細了解具體的規劃。

公開資料顯示，天浩盛世是中國內地一家唱片、影視及經紀公司，2005年由周浩在北京註冊成立，公司主要以藝人經紀服務、演出策劃執行、唱片製作發行、影視投資製作、品牌公關策劃為主。

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對於姚安娜的簽約，天浩盛世表示希望儘可能挖掘到她身上的獨特氣質，讓她能夠儘快適應這個更新速度越來越快的娛樂領域。

天浩盛世的CEO周浩曾表示，善於發現藝人的辨識度與獨特性，他們才不容易被「後浪」擊退。

據悉，姚安娜於1998年出生於雲南昆明，是任正非和第二任妻子姚凌生的孩子，原名姚思為，在國外讀書用名為Annabel Yao。她8個月大的時候就隨父母到深圳；5歲時，她已經在學習鋼琴、書法、音樂和國畫；9歲時，她已經找到自己的熱愛：芭蕾舞，從那以後，芭蕾在她的生命中佔據了很重的分量。

姚安娜在官宣進入娛樂圈的微博中，公布了自己成長的紀錄片，更多詳情請點擊圖集↓↓↓

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姚安娜曾於15歲時在上海金寶龍芭蕾舞教室接受準職業訓練，在此期間參演了《天鵝湖》《舞姬》《睡美人》等經典芭蕾舞劇；她還參加過華盛頓芭蕾學校、傑佛瑞芭蕾舞團、美國芭蕾劇院和奧蘭多芭蕾舞團的夏季集訓。通過多年的不懈練習，姚安娜15歲的時候就已成為了英皇芭蕾RAD最高級別獲得者。

20歲時，姚安娜曾受邀參加每年只邀請20人的巴黎成人禮舞會（Le Bal），並與比利時王子共舞。

姚安娜在舞會上和父母一同接受法國《巴黎競賽畫報》拍攝時曾表示：「如果你更加努力地工作，你就會有所進步」，「我想向世界展示，儘管我出生於一個優渥家庭，但要想達到一個良好的水平同樣需要付出大量努力。我對為了完美而追求完美不感興趣，我的目標是使世界變得更美好。」

17歲時，姚安娜以ACT（美國大學入學考試）滿分的成績，提前被哈佛大學本科錄取，學習計算機科學與統計學。她這樣描述自己大學生活與學習的日常：「我的生活很簡單，早上和下午上課，上完課後回到宿舍做作業和各種與社區有關的工作。晚上我寫程序，一般睡4個小時到5個小時，不會更多了。」

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任正非也曾在受訪時說：「二女兒在中學的時候，跳完舞回來才能做作業。每個星期要跳15個小時的舞，零點以後才能休息。」

在哈佛學習期間，姚安娜曾在給殘疾人提供智能假肢的Brainco公司實習，期間參與研發了世界首款腦機接口智能假肢。同時她還是哈佛中國論壇（Harvard College China Forum）財政部負責人。據稱，該論壇是北美規模最大、歷史最悠久的由學生組織的中國峰會，旨在深入探討中國面臨的挑戰、問題和趨勢。