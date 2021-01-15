中國情侶柬埔寨遇害　警方推測熟人作案　大使館：深表哀悼

綜合柬埔寨媒體報道，一對中國籍情侶周四（14日）被發現在柬埔寨首都金邊的一座公寓內遭到殺害。當地警方經過初步調查後基本鎖定2名疑犯，並推測二人身份同為中國人，這宗兇殺案或為熟人所為。 中國駐柬埔寨大使館發文指，深表哀悼，並高度重視此宗兇殺案，將繼續密切關注案件進展。

報道指，事發於金邊市桑園區百適河分區瀾海總裁公寓9樓，38歲的男性死者肖波是一間鋼鐵廠的高層、22歲的女性死者曹某為其剛認識幾個月的女朋友。現場周二（12日）的閉路電視拍攝到，肖波與曹某被兩人持刀與短槍，挾持到公寓房間內，之後慘遭殺害。公寓的清潔人員發現二人屍體後報警處理。

警方表示，兇手作案手法極度殘暴。法醫鑑定結果證明，肖波被人用繩子勒死，隨後將屍體搬到廁所。曹某則被人用布料塞住嘴巴，再用膠帶封住嘴巴和鼻子，活活悶死。

經過調查，警方已經初步確定疑犯是兩名男子，推測二人身份為中國人，並且與被害人相熟。警方表示，正在收集更多證據，將盡快追捕疑犯，將他們繩之以法。

至於肖波被殺的原因，有知情人士透露指，肖波已經被追殺多日，疑似因調和不成功而被人殺害。肖波曾在騰訊做過管理，因犯事從中國出逃，來到柬埔寨後，在一間非常有實力的集團做中高層，該集團還為他配備別墅和豪車，後來不知何故又被集團逐出，別墅和豪車也被收回。也有與肖波相熟的人表示，肖波生前極其高調，或許因為他知道太多機密，才會被人痛下殺手滅口。

對此，中國駐柬埔寨大使館在微信公眾號發文表示，對兩位同胞在金邊不幸遇害深表哀悼，向遇害者家屬表示慰問。大使館高度重視此宗兇殺案，得知後第一時間即與柬內政部、金邊警察局進行溝通，要求柬方盡快破案，依法嚴懲兇手。目前，柬警方正在全力偵辦此案，並已初步掌握兇手的有關信息和線索。

中國駐柬埔寨大使館稱，已請國內有關方面協助聯繫死者家屬並為家屬盡快來柬處理遇難者後事提供便利。使館將繼續密切關注案件進展。

大使館指，多數兇殺案與賭博有關，再次提醒在柬中國公民務必潔身自好，嚴禁涉足賭博等違法活動，以免引火燒身。

（綜合報道）