世衛專家赴武漢調查之際　方方接受外媒訪問再談《方方日記》

1月14日，世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源國際專家組的13名專家抵達湖北武漢。 與此同時，一直處在風口浪尖上的武漢作家方方接受法媒的採訪，並再次談到了《方方日記》。

法國國際廣播電台1月14日發表專訪方方的文章稱，2020年初，當武漢被隔離時，方方每天出版她的日記，並獲得愈來愈多的中國人閲讀。作為一本書，它已經成為那些指責她背叛國家的人在網上進行暴力攻擊的目標。

文章稱，方方所寫的日記讓數千萬中國同胞感到不安。如今，她正受到中國極左民族主義者在互聯網上發表的仇恨言論的詆譭、威脅和攻擊。自從她的書在海外出版以來，自己一直被北京政府「禁止」。

文章續稱，方方指責過北京當局的「過失」，並要求賠償損失。日記中，方方講述了大都市的日常生活情況，她的一些親密的人的去世、人的焦慮和希望。飽和的醫院拒絕病人，缺少藥品、口罩等。

文中引用方方的話稱，「她並沒有掩飾她對北京當局對疫情管理的不滿，她指責中國當局的過錯，事情怎麼會發展到這種地步，一旦這場災難過去，我們將進行清算，我們將知道真相。這種流行病的爆發揭示了困擾我們社會的邪惡。這些疾病比新冠病毒本身更嚴重，更持久。看不到治癒的方法。」

文章最後強調，方方對中國社會進行追責，至關重要的是，最終要確定參與這件事的人的責任。

（綜合報道）