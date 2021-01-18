直播｜國家統計局：中國GDP首超100萬億人民幣　比上年增長2.3%

1月18日上午，國務院新聞辦公室舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆介紹2020年國民經濟運行情況，並答記者問。據寧吉喆介紹，2020年國內生產總值1015986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3%。 據悉，這是中國GDP首次突破100萬億人民幣大關。

寧吉喆介紹，初步核算，2020年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產業看，第一產業增加值77754億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值384255億元，增長2.6%；第三產業增加值553977億元，增長2.1%。

居民人均收入比2010年翻一番

2020年，全國居民人均可支配收入為32189元，扣除價格因素實際增長2.1%，居民收入增長與經濟增長基本同步，城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標如期實現。

2020年，全國居民消費價格上漲2.5%，低於上年2.9%的漲幅，也低於3.5%左右的全年預期目標。其中，城市上漲2.3%，農村上漲3.0%。

全年工業生產者出廠價格比上年下降1.8%，12月份同比下降0.4%，環比上漲1.1%。全年工業生產者購進價格比上年下降2.3%，12月份同比持平，環比上漲1.5%。