中聯部建部70周年大會王滬寧講話　官媒探訪部內辦公環境

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-20 22:00

據官媒新華社1月18日報道，紀念中國共產黨對外工作100年暨中聯部建部70年大會在北京舉行，中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席此次會議並講話。 在此之際，新華社記者還對中聯部進行了內部探訪，公開了部內辦公環境。

王滬寧在會上表示，「要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』，守正創新、開拓進取，全面、主動做好新時代黨的對外工作，努力為黨和國家事業發展作出新的更大貢獻，以優異成績慶祝中共建黨100周年。」

會前，王滬寧還參觀了中國共產黨對外工作圖片展。

中聯部是負責中國共產黨對外工作的職能部門，1951年成立，坐落在北京復興路4號。中聯部成立後，與許多國家的政黨締結了合作交流關係，且因為中聯部重在政黨交流，致使其在外交活動中比中國外交部更加靈活。

對於中聯部目前的重要角色，中共領導人似乎也有所暗示。習近平曾表示，「中國特色大國外交的最大特徵和首要任務，是要堅持黨對外交工作的集中統一領導，堅決維護黨的執政地位和國家政治安全。這也是黨的對外交往工作的第一要義。」

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1月20日，新華社記者張揚對神秘的中聯部內部進行了探訪，並發布了一段影片。

片中，記者張揚探訪的第一站就是中國共產黨對外工作圖片展，這裏展出的歷史圖片，文獻和實物，加起來一共有兩百多件。從多個維度展示了從1921年中共建黨以來，中共對外工作的發展歷程。

中聯部辦公廳工作人員閆冬表示，在建部之初，中聯部與十幾個社會主義國家的政黨和進步力量建立聯繫。目前，中聯部已經與世界上160多個國家和500多個政黨、政治組織保持着經常性的往來。

隨後，張揚來到第二站茶敘室。據中聯部二局官員張韜介紹，這個房間是專門為中方領導和外賓品茶，進行工作交流的場所。

第三站是中聯部視頻會議室，視頻中展示了中聯部為了線上交流專門設置的一個雲會議室。

影片最後，張揚坐在鋼琴前為中聯部成立70周年獻上了一首歌。

近期，張揚因長相姣好頻繁出境，在網絡上迅速躥紅。據悉，張揚還被挖出曾是全額獎學金的留美碩士，擁有近十年各種國家級重要會議的採訪經驗。

（綜合報道）