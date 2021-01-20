河北疫情｜中疾控：近期疫情由新傳入病毒引起　與此前疫情無關聯

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-20 19:55

國務院聯防聯控機制周三（20日）召開發布會。中國疾控中心副主任馮子健在發布會上表示，去年進入冬季以來，中國本土聚集性病例頻發，其中大連牡丹江市、河北也在發生疫情，「根據調查和溯源的結果顯示，近期發生的這些疫情都與此前疫情沒有關聯，都是新的傳入的病毒引起的新的疫情」。

馮子健表示，根據近期疫情溯源調查的結果，冬季以來，中國發生的聚集性疫情都是境外感染、人員輸入或者進口運輸貨物作為感染來源，因此這些疫情主要發生在有人、物入境的航空、陸路和港口等口岸城市，這些城市持續存在病毒輸入和暴露的風險，容易再次出現疫情。

馮子健指出，內地近期新冠肺炎疫情，皆是由新傳入病毒引起。（資料圖片）

馮子健周一（18日）接受央視採訪時就曾指出，去年4月後內地發生的新冠疫情，病毒都源自境外，早期在內地傳播的病毒已經被阻斷。目前內地採取「嚴防死守」的防控策略，總體上非常成功。

他又提及，在河北和東北的疫情發生之後，兩個地方都採取了非常堅決有力的措施去控制疫情，這些措施在過去一年的疫情防控過程中都被證明非常有效，隨着這些核心措施的落實，相信疫情會得到非常有效遏制。目前每天新報告的疫情數字顯示，河北疫情增長受到了明顯的遏制，東北特別是黑龍江地區的疫情，防控措施也在落實中，相信隨着這些措施的落實，黑龍江省的疫情也會盡快得到有效的控制。

河北各地嚴控疫情，圖為航拍河北省邢台市圖書館廣場，市民參加免費核酸檢測。（人民視覺）

建議民眾在家用餐 購物不超過2小時

他並建議，春節期間，低風險地區亦倡導在家就餐，盡量減少外出就餐；去商場超市購物建議不超過2小時。他指出，應在購物前做好購物計劃，減少在商場超市購物停留時間；必須在外就餐時，也要減少在就餐時間，建議就餐時間不超過2小時。

根據近期疫情溯源調查的結果，冬季以來，我國發生的聚集性疫情都是境外感染、人員輸入或者進口運輸貨物作為感染來源，因此這些疫情主要發生在有人、物入境的航空、陸路和港口等口岸城市，這些城市持續存在病毒輸入和暴露的風險，容易再次出現疫情。

（綜合報道）