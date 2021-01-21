公安部：掃黑除惡專項鬥爭以來抓獲犯罪嫌疑人18.8萬名

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 13:15

周四（21日），公安部在北京召開記者會，通報2020年公安工作主要情況。 公安部新聞發言人李國忠通報指，2020年，公安機關深入開展打擊整治行動，人民群眾安全感有了新提升。掃黑除惡專項鬥爭以來，合共打擊黑社會性質組織3392個、惡勢力犯罪集團10586個，拘捕犯罪嫌疑人18.8萬名。

公安部表示，2020年，拘捕犯罪嫌疑人18.8萬名。（公安部網站）

李國忠介紹，公安機關在2020年開展了多項專項行動，集中打擊整治跨境賭博、長江流域非法捕撈、涉槍爆、涉文物、涉野生動物等違法犯罪，持續打擊電信網絡詐騙、非法集資、侵犯知識產權和「黃賭毒」、「食藥環」、「盜搶騙」等違法犯罪。

李國忠表示，2020年，內地刑事案件比2019年下降1.8%，八類主要刑事案件按年下降8.7%，立現行命案數按年下降9.3%，治安案件按年下降10.4%。

公安部表示，2020年，破獲跨境賭博案件3500餘宗，拘捕疑犯7.5萬名。圖為警方抓捕嫌犯。（網上圖片）

李國忠指，2020年，公安部破獲跨境賭博案件3500餘宗，拘捕疑犯7.5萬名，打擊賭博推廣平台、非法支付平台、地下錢莊等6380餘個，打擊非法技術團隊980餘個，查扣凍結一大批涉案資金，處罰教育了一大批參賭人員，有效遏制了跨境賭博犯罪亂象。

李國忠稱，據國家統計局組織的15個主要民生領域現狀滿意度調查中，內地居民對社會治安滿意度達83.6%，位列第一。

（澎湃新聞）