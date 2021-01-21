央行整治拒收人民幣現金行為　中國人壽等16家機構受罰

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-21 16:45

內地電子支付發展迅速，然而店家拒收現金問題亦開始浮現。自去年10月，人民銀行以服務消費、暢通支付流通環境、保障民生為目標導向，發布人民幣現金收付指引公告，加強規範引導，並深入開展拒收人民幣現金行為集中整治。 內地傳媒今日（1月20日）報道，2020年四季度，人民銀行依法對16家拒收現金的單位及相關責任人作出經濟處罰，處罰金額從500元至50萬元人民幣不等，當中包括中國人壽。

央行出手整治拒收現金行為，任何單位不得拒收現金。圖為貴州一店家門口貼出拒收現金的告示。（《貴州都市報》）

報道指，受罰單位主要為公園景區、公共服務機構、停車場、保險公司等，分別為中國人壽保險股份有限公司北京市分公司北緯路營業部、中國平安財產保險股份有限公司雅安中心支公司、北京市中山公園管理處、天津楊柳青古鎮旅遊發展有限公司、阜陽旭日物業管理有限公司、武漢優優達物業管理有限公司等。

人民銀行指出，上述被處罰單位或法律意識淡薄、或服務意識不強、或基於商業目的，張貼「拒收現金」標示牌，以「無接觸」、「上級要求」等為 由，在有人值守且完全具備現金收取條件下，拒收現金。

下階段，人民銀行將堅持宣傳引導與嚴肅懲治相結合，持續深入整治，暢通投訴舉報渠道，規範核查相關線索，對核實為拒收現金的行為依法處罰並予以曝光，切實保護消費者的合法權益。同時，廣大經營主體應強化法治觀念、維護人民幣法定地位，誠信經營、尊重公眾支付選擇權，提升服務、共同打造現金和諧流通環境。