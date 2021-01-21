廣東：每日入境數上限4000人　深圳灣入境將分流東莞惠州等地隔離

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-21 17:15

農曆新年將至，不少香港人都有前往內地回鄉探親的需求，其中廣東省是熱門目的地。 廣東省商務廳副廳長符永革在日前的廣東省政府的新聞發布會上就透露，目前全省口岸每天入境人員總量保持在4000人左右，其中香港經深圳灣口岸入境人員實施預約通關機制，每天入境旅客約2000人，港珠澳大橋珠海口岸則通過穿梭巴士班次管控，每天入境人員約為200人。

符永革表示，自進入冬季以來，全球疫情仍在持續蔓延，疊加農曆新年跨境人員流動可能增多因素，廣東省「外防輸入」壓力持續增大。為嚴防境外疫情輸入，廣東省將從嚴從緊從實加強對經廣東口岸入境人員的疫情防控和健康管理。

符永革特別提醒，有計劃入境前往廣東省的相關人士，要根據疫情防控形勢和個人實際合理安排行程，自覺遵守各項防控措施，認真履行個人防控責任，主動做好個人防護。符永革指，目前從廣州、深圳入境的人數比較多，為了緩解集中隔離的安置壓力，將會分流實施集中隔離醫學觀察，對從廣州白雲機場入境的部分人員點對點分流到佛山、清遠、江門、肇慶4市，對從深圳灣口岸入境的部分人員點對點分流到東莞、惠州、汕尾、中山4市。

香港市民從深圳灣口岸入境廣東省後，部分人將會被分流到東莞、惠州、汕尾、中山4市集中隔離。（中新社）

符永革亦提到，除了人數限制外，入境人士還必須持有24小時內有效病毒檢測陰性結果證明，入境後會經全流程閉環管理接轉分流到隔離酒店，實施14天集中隔離醫學觀察及另外7天居家健康管理。同時，人境人士在入境時、第7天、第14天和第21天會被安排病毒檢測，並納入社區管控。

（綜合報道）