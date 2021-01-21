華春瑩稱會「懷念」他　盤點中國官方對蓬佩奧評價

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-21 19:45

美國特朗普（Donald Trump）時代落幕，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也已卸任。對於蓬佩奧的離任，中國外交部發言人華春瑩表示，其卸任後還是會「懷念」他。 蓬佩奧任內多次指摘中國政治制度、人權、抗疫等方面。其實，中國外交部幾名發言人都曾對其有過評論，本文將就此為讀者進行回顧盤點。

華春瑩周三（20日）在例行記者會上表示，「當然，他（蓬佩奧）給我們帶來了很多的『樂趣』。每天我們都在看一場大戲，而且免費。但是我想他給他自己以及給美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補的，我覺得這對美國人民（而言是）非常悲哀的，我不知道美國有線電視新聞網（CNN）會懷念這4年嗎？還是非常的享受？」

2021年1月11日，蓬佩奧前往美國之音總部發表講話。（Twitter@Patsy Widakuswara）

除了華春瑩外，其實中國外交部幾名發言人都曾對蓬佩奧有過經典評論。

趙立堅：蓬佩奧留下的並非遺產而是遺毒

例如今年1月11日，趙立堅曾表示蓬佩奧留下的並非所謂「遺產」，而是遺毒，而他的最大所謂「遺產」就是「謊言外交」，不僅策劃實施「謊言外交」，還惡意製造傳播「政治病毒」，為「麥卡錫主義」復辟招魂。

今年1月8日，華春瑩表示蓬佩奧在其任內以「謊言外交」對美國同其他國家關係、對美國國家形象和聲譽所造成的損害，比以往任何一屆政府都多，可謂登峯造極，無可企及。他這樣做只會使自己站在歷史錯誤一邊，違背中美兩國人民友好民意，必將遭到歷史的審判。

汪文斌：蓬佩奧生錯了年代

去年10月28日，汪文斌稱，蓬佩奧「生錯了年代」，當今時代和平、發展、合作、共贏的潮流不可阻擋。貧窮落後不再是任何一個國家和民族的代名詞，發展強大也不再是任何一個國家的專利和特權。蓬佩奧的歪曲抹黑之詞抹殺不了中國堅持和平發展、合作共贏的事實，也阻擋不了中國實現民族復興的大勢。

去年9月29日，汪文斌指蓬佩奧揚言構建「反華全球聯盟」是痴人說夢。他是等不到那一天了，他的繼任者們也等不到那一天，因為那一天就不會到來。

去年8月13日，趙立堅表示：「我想請媒體朋友幫我問一問蓬佩奧，他像打了雞血一樣，日復一日重複罔顧事實、顛倒黑白的謊言，心虛不虛？蓬佩奧之流的圖謀註定不會得逞。借用一句捷克的諺語，『給別人挖坑的人，自己也會掉進坑裏』。」

去年7月1日，趙立堅提到當日是中國共產黨成立99周年華誕，也恰恰是蓬佩奧之流特別難受的日子。蓬佩奧之流靠撒謊詆譭中國共產黨，割斷中國共產黨同中國人民的血肉聯繫，是在做「白日夢」。

另外，除了中國外交部，中國央視《新聞聯播》以及中共黨媒《人民日報》都曾狠批蓬佩奧。如今蓬佩奧已經卸任，但中國官方並沒有放棄對其制裁。1月21日，中國外交部深夜發佈消息，宣布對蓬佩奧等美國特朗普政府中的官員實施制裁。