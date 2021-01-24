山東金礦22人被困｜礦工一日工資700元　有人向妻謊稱在地面工作

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-24 11:11

山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦，1月10日下午發生爆炸事故，22名工人至今被困。救援人員早前與其中11名被困礦工取得聯繫，上周三（20日）確認其中一名傷勢危重礦工已無生命跡象。 據救援專家表示，此次事故救援面臨礦井深、岩石硬、清障難等難題，貫通救援難度前所未有。 有內媒採訪了受困工人的家人及朋友，報道指他們的一日工資為700元人民幣，又有工人為了不讓妻子擔心，對妻子謊稱自己是在地面上工作。

應急救援指揮部上周四（21日）通報稱，搜救人員挖掘的救生井，在距離井口350米處遇到厚度約100米的嚴重堵塞，權威專家評估測算，由於障礙物體量過大，預計救援通道打通至少需要15天。

內媒《新京報》上周六（23日）報道指，據權威救援專家指，此次事故貫通救援難度前所未有。一是礦井深，礦井有人的5中段和6中段分別深達586.8米、637米；二是岩石硬，金礦地質大多為花崗岩，打鑽難度非常大；三是清障難，豎井井筒內供電、供風排水管路、通信線纜等相互交織疊加在一起，由於爆炸導致堵塞嚴重，專家預計豎井堵塞處越往下可能堆積得越實，作業難度會進一步加大。

救援人員在物資包裝的紙條上寫道「我們大家都在等你們，加油」。（《新京報》）

相關報道又採訪了受困工人的家人及朋友。其中一名受困工人劉耀輝是距離事發金礦10公里的下王格莊村村民。報道指劉耀輝今年36歲，常去外地打散工。去年10月，劉耀輝從上海回到棲霞，回來不久就去礦上做電焊工，劉耀輝下礦一天的工資是700元人民幣。

劉耀輝的妻子表示，當初她不讓劉耀輝去金礦工作，劉耀輝為了不讓她擔心，說自己是在地面上幹活。事故發生後，劉耀輝的妻子才知道劉耀輝其實是在礦下工作。

另外一名受困工人陳寶仁來自棲霞市紙房村，今年52歲。陳寶仁的母親今年已經80歲，有心臟病。為了母親的身體，陳寶仁的兄弟謊稱陳寶仁工作的礦上因為疫情封礦，近期不讓礦工回家。 陳寶仁的兒子現就讀初中三年級，同樣被家人瞞著，因此不知道父親受困的事。

此外，據央視新聞24日最新消息，從山東棲霞金礦爆炸事故救援指揮部獲悉：24日上午，救援人員在4中段又發現一名被困礦工，身體極度虛弱，正在準備升井。